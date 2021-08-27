Ницой рассказала, зачем и для кого Путин написал статью об Украине

РФ и дальше дальше будет бороться за свое присутствие в Украине, считает Лариса Ницой / УНІАН

Писательница, педагог, общественный деятель Лариса Ницой считает, что статья президента России об Украине - это очередной "фас" Путина для своих, а для нашей страны – сигнал о том, что "Московия нас никуда не отпустит и дальше будет бороться за свое присутствие в Украине". Такое мнение она озвучила во время чата на Главреде.

По словам Ницой, "самая первая" форма присутствия России в Украине – это русский язык.

"Поэтому Россия будет бороться до конца: пока в Украине есть русский язык, здесь есть и Россия. Именно поэтому россияне со своим языком пытаются залезть в любую щель нашего пространства. Именно поэтому они стараются присутствовать на своем языке на всех украинских летних фестивалях, то есть исполнять на русском языке песни и продвигать культурный продукт на своем языке. Таким образом, создается присутствие России в Украине. И Москва это успешно делает, причем даже не своими, а нашими руками – руками наших русскоязычных, то есть смосковщенных украинцев", - отметила общественный деятель.

Лариса Ницой уверена, что украинская нация постепенно прозревает. Это происходит потому, что, "разговаривая на украинском языке, мы начинаем тяготеть к украиноязычным писателям и читать книги украинских авторов".

"А у них все иначе: другое мировоззрение, другая история, другие герои – совсем не такие, как у русских авторов. Люди, разговаривая на украинском языке и читая на нем, прозревают, потому что получают новые знания. Таким образом, мы отрываемся от московских "скрепов" и зомбажа", - уверена писатель.

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В то же время русскоязычные украинцы и дальше читают все те "скрепы", которые готовит для них Московия.

"Так что Московия цепляется за Украину и продвигает себя здесь. А опора Московии в Украине – это смосковщенные украинцы", - резюмировала Лариса Ницой.

Статья Путина об Украине - о чем ранее писал Главред:

13 июля была опубликована статья президента России Владимира Путина об Украине. В материале говорилось об обвинениях украинской стороны в якобы нежелании следовать урегулированию конфликта на Донбассе на базе Минских соглашений. При этом Путин обвинил Киев в организации "кровавых провокаций" в зоне вооруженной конфронтации.

Путин считает Украину элементом "глобального заговора" против России и обвинил Киев в том, что украинские власти якобы оставили Донбасс.

Президент Украины Владимир Зеленский в ответ заявил, что у Путина есть время для написания статей об украинском государстве, однако нет возможности провести встречу на высшем уровне.