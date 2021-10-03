"Награды" за зашквары и Арахамия за барабанами: съезд "слуг" закончился грандиозной вечеринкой

Нардепы от Слуги народа собрались на дискотеку после выездного заседания фракции.
После выездного заседания фракции Слуга народа в Тркскавце его участникам раздали награды в рамках премии Слугам по заслугам.
Об этом сообщила в Telegram спикер политсилы Юлия Палийчук.
В список из 16 награжденных попали: Даниил Гетманцев, Галина Третьякова, Мария Мезенцева, Галина Янченко, Виталий Безгин и другие.
Кроме того, были шуточные номинации. Депутатов награждали тыквами:
- В номинации "Чем бы депутат ни тешился" лучшим назвали нашего чемпиона Жана Беленюка за сон во время заседания парламента "в рамках подготовки к победе на Олимпийских играх";
- Михаил Радуцкий признан победителем в номинации "Немножко по-мобильному" за всем известную переписку в мессенджере;
- В номинации "ЦВЛ" (цитаты великих людей) лучшими назвали Давида Арахамию и Александра Корниенко за известный разговор с включенными микрофонами;
- Номинацию "18+" присудили Галине Третьяковой за переписку о матрасе;
- Номинацию "Что это было" отдали Роксолане Пидласой за законопроект о полупроводниках;
- И победу в финальной номинации "Турбо жим-жим" получил Николай Тищенко", - сообщила Палийчук.
При этом нардепы от Слуги народа собрались на дискотеку, а глава фракции Давид Арахамия сел за барабаны и показал свое музыкальное мастерство.
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Напомним, ранее президент Украины Владимир Зеленский оценил работу фракции Слуга народа, а также отдельных членов правительства.
Зеленский оценил на "три с плюсом" (по 5-балльной шкале) работу фракции Слуга народа за два года.
Автор: Алексей Тычина