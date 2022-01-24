Нанести врагу неприемлемые потери: Резников объяснил, почему война касается каждого

Глава Минобороны попросил граждан определиться, как именно они хотят присоединиться к обороне Украины.
Министр обороны Алексей Резников оценил ситуацию вокруг вероятной агрессии РФ против Украины.
Лучший способ обезопасить страну от дальнейшей агрессии России – создание условий, при которых страна-агрессор несет неприемлемые для себя потери и не достигнет цели, пишет он в колонке на Украинской правде.
Глава Минобороны уверен в том, что в случае агрессии РФ украинцам в первую очередь самим придется защищать свое государство, и необходимо развивать способность к этому.
При этом он попросил граждан определиться, как именно они хотят присоединиться к обороне Украины.
"Призываю граждан взвесить, каким образом вы готовы присоединиться к обороне государства. Как я отметил, есть отдельные резервы боевых частей ВСУ. Формируя резерв ТрО, мы должны одновременно наполнять и повышать качество резерва других компонентов Вооруженных сил", – пишет министр обороны.
Вместе с тем он уверен в том, что лучший способ обезопасить Украину от дальнейшей военной эскалации со стороны Российской Федерации – создать условия, при которых агрессор понесет неприемлемые для себя потери и не сможет достичь цели.
Резников добавил, что необходимо сделать так, чтобы российской военной машине противостояла не только армия и другие структуры сектора безопасности и обороны нашей страны, а "вся украинская нация".
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Ранее президент Владимир Зеленский заявил о том, что РФ может попытаться захватить некоторые территории Украины под предлогом "защиты" русскоязычного населения.
Как подчеркнул он в интервью The Washington Post, попытка оккупации крупных городов, в частности, Харькова, станет началом крупномасштабных военных действий.
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