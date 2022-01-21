Масштабная война и оккупация Харькова: Зеленский раскрыл вероятный сценарий агрессии РФ

Российские военные / Facebook/mod.mil.rus

РФ может попытаться захватить некоторые территории Украины под предлогом "защиты" русскоязычного населения, заявил президент Владимир Зеленский.

Как подчеркнул он в интервью The Washington Post, попытка оккупации крупных городов, в частности, Харькова, станет началом крупномасштабных военных действий.

"Харьков, находящийся под контролем правительства Украины, может быть оккупирован. России нужен предлог: скажут, что защищают русскоязычное население. После оккупации и аннексии Крыма мы понимаем, что это осуществимо и может произойти. Но я не знаю, что они собираются делать, потому что это большие города. В Харькове проживает более 1 млн жителей. Это не будет просто оккупацией; это будет началом крупномасштабной войны", - сказал Зеленский.

Он назвал реалистичным сценарий попытки захвата РФ территории для обеспечения сухопутного сообщения с Крымом и водохранилища к северу от Крыма для улучшения водоснабжения полуострова, а также захвата территорий Украины, где исторически проживают люди, имевшие родственные связи с Россией.

При этом Зеленский подчеркнул, что Украина не забывает об оккупированных территориях. "Они хотят, чтобы мы и мир забыли о Крыме. Они его оккупировали и взрастили сепаратистов на Донбассе. Они будут готовы отдать нам Донбасс, если мы забудем о Крыме. Крым никто не забудет", - сказал он.

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Ранее президент Соединенных Штатов Джо Байден рассказал о том, какая будет реакция США в случае агрессиии РФ против Украины. Он предупредил Россию, что любое нарушение границы Украины будет считаться вторжением.

При этом он подчеркнул, что вторжение также будет считаться наличие "маленьких зеленых человечков в форме" - российских солдат, не носящих российскую форму.

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