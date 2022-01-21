УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Украина

Масштабная война и оккупация Харькова: Зеленский раскрыл вероятный сценарий агрессии РФ

21 января 2022, 11:10
Прослушать новость
Остановить

Президент считает реалистичным сценарий попытки захвата РФ территории Украины для сухопутного сообщения с Крымом.

армия, россия
Российские военные / Facebook/mod.mil.rus

РФ может попытаться захватить некоторые территории Украины под предлогом "защиты" русскоязычного населения, заявил президент Владимир Зеленский.

Как подчеркнул он в интервью The Washington Post, попытка оккупации крупных городов, в частности, Харькова, станет началом крупномасштабных военных действий.

"Харьков, находящийся под контролем правительства Украины, может быть оккупирован. России нужен предлог: скажут, что защищают русскоязычное население. После оккупации и аннексии Крыма мы понимаем, что это осуществимо и может произойти. Но я не знаю, что они собираются делать, потому что это большие города. В Харькове проживает более 1 млн жителей. Это не будет просто оккупацией; это будет началом крупномасштабной войны", - сказал Зеленский.

Он назвал реалистичным сценарий попытки захвата РФ территории для обеспечения сухопутного сообщения с Крымом и водохранилища к северу от Крыма для улучшения водоснабжения полуострова, а также захвата территорий Украины, где исторически проживают люди, имевшие родственные связи с Россией.

При этом Зеленский подчеркнул, что Украина не забывает об оккупированных территориях. "Они хотят, чтобы мы и мир забыли о Крыме. Они его оккупировали и взрастили сепаратистов на Донбассе. Они будут готовы отдать нам Донбасс, если мы забудем о Крыме. Крым никто не забудет", - сказал он.

Реклама

Читайте также"Ураганы", "Грады" и броневики: РФ перебрасывает новые силы на границу Украины

Ранее президент Соединенных Штатов Джо Байден рассказал о том, какая будет реакция США в случае агрессиии РФ против Украины. Он предупредил Россию, что любое нарушение границы Украины будет считаться вторжением.

При этом он подчеркнул, что вторжение также будет считаться наличие "маленьких зеленых человечков в форме" - российских солдат, не носящих российскую форму.

Читайте еще:

viber
новости России Владимир Зеленский российское вторжение военная агрессия РФ новости Украины
Сейчас вы просматриваете новость «Масштабная война и оккупация Харькова: Зеленский раскрыл вероятный сценарий агрессии РФ». Другие новости Украины читайте в разделе «Украина». Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter. Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Реклама
Популярное
Самый красивый френч маникюр 2022, который растопит даже самое холодное сердцеСамый красивый френч маникюр 2022, который растопит даже самое холодное сердце Необыкновенное везение и большой успех до конца января: кто из знаков в списке счастливчиковНеобыкновенное везение и большой успех до конца января: кто из знаков в списке счастливчиков 4 гениальных способа использования кожуры от апельсина4 гениальных способа использования кожуры от апельсина В моду на 2022 год вошла необычайно красивая стрижка прямой боб, которая отлично молодитВ моду на 2022 год вошла необычайно красивая стрижка прямой боб, которая отлично молодит Свадьба в год Тигра 2022: благоприятные дни для торжества и когда категорически нельзя женитьсяСвадьба в год Тигра 2022: благоприятные дни для торжества и когда категорически нельзя жениться
11:10

Масштабная война и оккупация Харькова: Зеленский раскрыл вероятный сценарий агрессии РФ

11:02

"США решили додавить Путина": эксперт объяснил, будет ли вторжение России и назвал срокиВидео

11:00

Любовный гороскоп на неделю 24-30 января: Овнам – роковая любовь, Львам – отмена свадьбыВидео

10:47

Слетела с катушек: Мадонна показывала промежность и валялась по полу студии звукозаписи

10:45

Приметы на 22 января: что нельзя делать в Филиппов день и как не попасть в бедуВидео

Реклама
10:35

Горка бесхозная, денег не дадут: в Харькове женщина разбилась, катаясь в лыжном комплексеВидео

10:23

Грозят ли Украине ракетные удары РФ - ответ военного эксперта

10:21

Тарифы на комуналку взлетят: в Нацбанке назвали причину и срокиВидео

10:04

Испания отправила армаду военных кораблей в Черное море из-за российской угрозы

09:58

Кривой Рог встряхнуло землетрясение: где ощущалось сильнее всегоВидео

09:35

Выводит из строя танк одним выстрелом: Британия отправила Украине 2000 единиц вооружения - Sky News

09:26

Лунный календарь на февраль 2022: самые лучшие и опасные дни месяцаВидео

09:26

Чем будут лечить коронавирус: в Минздраве рассказали, какие препараты закуплены

09:20

В США предложили вооружить Украину: оружие пойдет по ленд-лизуВидео

09:00

Стоит ли ждать вторжения России в Украину – интервью с Олегом Ждановым

08:58

Финансовый гороскоп на неделю 24-30 января: Львам – везение, Весам – долги, Водолеям – подаркиВидео

08:41

В Украине за сутки более 20 тысяч новых COVID-случаев: какие регионы накрыла вспышка коронавируса

08:39

На Харьковщине мальчик-сирота с соседом спасли бабушку и племянников из пылающего домаВидео

08:21

Как можно использовать микроволновку: 7 быстрых лайфхаков хозяйкам на заметку

08:17

Не олигархи: Каспаров рассказал, кто влияет на Путина в вопросах войны

Реклама
07:56

Гороскоп на сегодня, 21 января 2022: Девам – риск, Козерогам – перемены, Львам – поддержка высших силВидео

07:48

Британия может отправить военных в соседние с Украиной страны НАТО - Times

07:28

Артур Логай рассказал, как во время съемок сериала Дом Бобринских преодолевал внутренние страхиВидео

07:18

"Вашей безопасности угрожает лишь бессмысленная война с Украиной": Блинкен обратился к россиянам

06:37

Вторжением в Украину будет считаться, даже если один военный РФ пересечет границу - БлинкенВидео

06:20

Путин сломает себе шею в Украине, если полезет с широкомасштабной войноймнение

06:00

Обвинения по Донбассу и "накачка оружием": в Кремле объяснили ситуацию с встречей Путина с Зеленским

05:58

Как пин-ап картинка: 46-летняя Могилевская показала пышную фигуру в купальнике

05:44

Украину атакует арктический холод: украинцам дали ледяной прогноз и назвали датыВидео

05:41

Красивая, как мама, высокая, как папа: Катя Осадчая показала редкое фото своих родителей

05:40

Самые вкусные сырные лепешки на скорую руку: готовить всего 10 минутВидео

05:21

Новый разговор Байдена и Путина: в Белом доме сделали заявление о ситуации с диалогом в ЖеневеВидео

04:35

6 кухонных лайфхаков, которые сделают жизнь любой хозяйки проще

04:33

Еврейская Пасха или Песах 2022: дата, история и традиции

03:58

По-прежнему дикая, но уже не ангел: грудь Наталии Орейро так и норовила выскользнуть из мини-платья

03:58

Кому нельзя есть пельмени - комментарий диетолога

03:48

Доллар по 30: появился пугающий прогноз рекордного обрушения гривныВидео

02:23

Вернет к жизни, избавит растения от болезней: как приготовить эффективное удобрение из луковой шелухи

02:11

Диетолог объяснила, чем опасно закусывать алкоголь

02:10

"Принцесса Диана" показала татуировку на бритом лобке: звезда сериала Корона засветила интимное фото

Реклама
01:29

Безлактозное молоко: Комаровский рассказал, есть ли польза и кому нужно его питьВидео

01:07

В Украине вводят "налог на огород": кому и когда придется раскошелитьсяВидео

00:51

Приметы на 21 января: что нельзя делать в Емельянов день и как не попасть в бедуВидео

20 января, четверг
23:59

Украину в феврале атакует стужа и резкие перепады температурыВидео

23:33

Поехали в отпуск, а жена родила во время тура по Европе: молодой семье вручили счет на 90 тысяч евроВидео

23:32

Принесет удачу и окутает богатством: где в доме нужно обязательно повесить зеркалоВидео

22:47

Тело младенца неделю лежало в ванночке: под Винницей родители не хотят хоронить умершего ребенкаВидео

22:30

В моду на 2022 год вошла необычайно красивая стрижка прямой боб, которая отлично молодитФото

22:00

Заражаются вакцинированные и те, кто уже переболел: врач рассказал о ситуации с COVID-19 на ЛьвовщинеВидео

21:33

Связали веревкой и избивали до полусмерти: под Одессой жестоко издевались над подросткомВидео

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
©2002-2022, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Мы используем cookies
Принять