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Названа причина утечки аммиака на Виннитчине

29 ноября 2021, 18:57
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Людей не эвакуировали, но дворы пустые.

Цистерна
Цистерна была задета / ГСЧС

В Винницкой области произошла химическая авария. В Немирове на химическом предприятии была зафиксирована утечка аммиака. Позже выяснилось, что это произошло из-за разгерметизации железнодорожной цистерны около полудня.

Как говорится в ТСН, резкий запах не давали дышать жителям всей округи.

Даже при том, что пострадавших нет, угроза для людей остается большой, так как в воздухе стоит едкий запах аммиака.

Спасатели перекачали аммиак из разгерметизированной цистерны, а вокруг цистерны образовали этакий водяной купол.

Кроме того, со шлангов со всех сторон воду подавали под давлением. Чтобы нейтрализовать яд и ликвидировать запах.

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"Это осаждение паров аммиака с помощью струй воды, а также перекачка этого газа в другие емкости. Этот газ в два раза легче воздуха, поэтому самое главное, чтобы он не поднялся вверх", - рассказал спикер ГСЧС в Винницкой области Александр Кутовой.

Полицейские через громкоговорители предупреждали о возможном распространении облака, поэтому люди практически не выходили из дома.

"Закрываем плотно двери, окна, чтобы не надышаться. Сами выходим в магазин. Вроде бы не чувствуем в воздухе, но он, наверное, есть, потому что это совсем недалеко", - сообщила местная жительница Александра Дзюбенко.

По предварительным выводам полиции, цистерну подогнали по железнодорожным путям и кто-то из работников открыл люк. Теперь полиция выясняет было это специально или по неосторожности.

Напомним, ранее в городе Самбор Львовской области от удара током на железной дороге пострадала девушка 2007 года рождения.

"20 августа в 18:53 в Службу спасения "101" поступило сообщение, что в г. Самбор на ул. Вокзальная, 1 Самборского района получила поражения электрическим током, девушка 2007 года рождения. Девушка находилась на вагоне - цистерне, который стоял на железнодорожной станции "Самбор", - говорится спасатели.

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