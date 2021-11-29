Под Винницей случилась химическая авария: спасатели осаживают облако аммиака / ГСЧС

Возле Немирова (Винницкая область) произошла химическая авария на территории местного предприятия ЧАО "Райагрохим". Об этом сообщается в Telegram-канале Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.

Известно, что спасатели пытаются ликвидировать последствия утечки безводного аммиака из цистерны.

"По состоянию на 11:00 подразделениями ГСЧС проводится осаждение облака аммиака распыленными струями воды. Отделением радиационной, химической и биологической защиты производится установление причины утечки. Ожидается прибытие автоцистерны для перекачки", - говорится в тексте.

Жертвы и пострадавшие в результате инцидента отсутствуют.

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Напомним, ранее в городе Самбор Львовской области от удара током на железной дороге пострадала девушка 2007 года рождения.

"20 августа в 18:53 в Службу спасения "101" поступило сообщение, что в г. Самбор на ул. Вокзальная, 1 Самборского района получила поражения электрическим током, девушка 2007 года рождения. Девушка находилась на вагоне - цистерне, который стоял на железнодорожной станции "Самбор", - говорится спасатели.