Под Винницей случилась химическая авария: спасатели осаживают облако аммиака

Сообщается, что сотрудники Государственной службы по чрезвычайным ситуациям заняты ликвидацией последствий утечки безводного аммиака из цистерны.
Возле Немирова (Винницкая область) произошла химическая авария на территории местного предприятия ЧАО "Райагрохим". Об этом сообщается в Telegram-канале Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.
Известно, что спасатели пытаются ликвидировать последствия утечки безводного аммиака из цистерны.
"По состоянию на 11:00 подразделениями ГСЧС проводится осаждение облака аммиака распыленными струями воды. Отделением радиационной, химической и биологической защиты производится установление причины утечки. Ожидается прибытие автоцистерны для перекачки", - говорится в тексте.
Жертвы и пострадавшие в результате инцидента отсутствуют.
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Напомним, ранее в городе Самбор Львовской области от удара током на железной дороге пострадала девушка 2007 года рождения.
"20 августа в 18:53 в Службу спасения "101" поступило сообщение, что в г. Самбор на ул. Вокзальная, 1 Самборского района получила поражения электрическим током, девушка 2007 года рождения. Девушка находилась на вагоне - цистерне, который стоял на железнодорожной станции "Самбор", - говорится спасатели.