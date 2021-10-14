Не поделили церковь: в селе на Виннитчине на Покров Пресвятой Богородицы подрались верующие

Верующие подрались на праздник Покрова Пресвятой Богородицы / Скриншот

В селе близ Винницы подрались верующие. Дело было в большой церковный праздник утром 14 октября - на Покров Пресвятой Богородицы.

Инцидент произошел в селе Новоживотов между сторонниками ПЦУ и УПЦ возле местного храма. Вскоре в группе "Вартові еспресо" в Facebook появилось видео столкновения верующих.

При этом, отмечается, что представители правоохранительных органов конфликт обошли стороной, хотя и присутствовали во время драки.

"Руки забрал!", "Что за дела?!" – было слышно из толпы.

По некоторым данным, конфликт якобы затеял провокатор. Однако к какой из сторон он относился, пока неизвестно.

Само противостояние между группами прихожан в этом селе началось еще в прошлом году, когда храм достался Православной церкви Украины.

Напомним, Покров Пресвятой Богородицы является одним из величайших праздников православной церкви, наряду с такими как Рождество, Пасха и Троица. Считается, что празднику Покрова предшествовали чудесные события, которые произошли в 10 веке. В 910 году во время осады Константинополя мусульманскими захватчиками Андрею Юродивому явилась Богоматерь в сопровождении Иоанна Крестителя и Иоанна Богослова. Свидетелями данного сошествия Марии на землю были люди, которые молились об освобождении города. Храм озарился ярким светом, а Матерь Божья сняла с головы платок и как бы накрыла их, а после чего исчезла. На следующий день захватчики отступили от Константинополя. Молитвы верующих даровать чудо были услышаны.