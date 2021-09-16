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Когда Покров пресвятой Богородицы 2021: значение праздника, традиции, запреты и магия дня

16 сентября 2021, 17:11

На что гадали девушки в праздник Покрова и почему нельзя было отказывать в сватовстве - расскажет Главред

Покрова Пресвятой Богородицы 2021
Покрова Пресвятой Богородицы 2021 / ua.depositphotos.com/

Одним из величайших праздников православной церкви, наряду с такими как Рождество, Пасха и Троица, является Покров Пресвятой Богородицы. Ежегодно его отмечают 14 октября.

Об истории праздника Рождества Богоматери и кому покровительствует святая, читайте в нашем материале: Когда Рождество Пресвятой Богородицы 2021: дата, история праздника и молитва.

Покрова Пресвятой Богородицы: значение и история праздника

Считается, что празднику Покрова предшествовали чудесные события, которые произошли в 10 веке. В 910 году во время осады Константинополя мусульманскими захватчиками Андрею Юродивому явилась Богоматерь в сопровождении Иоанна Крестителя и Иоанна Богослова. Свидетелями данного сошествия Марии на землю были люди, которые молились об освобождении города. Храм озарился ярким светом, а Матерь Божья сняла с головы платок и как бы накрыла их, а после чего исчезла. На следующий день захватчики отступили от Константинополя. Молитвы верующих даровать чудо были услышаны.

В народе есть свое объяснение названию праздника – Покрова. В этот день земля покрывается тонким слоем снега.

Покров Пресвятой Богородицы: традиции дня

Для наших предков праздник Покрова часто символизировал приход зимы. К этому скот не выгоняли на пастбища и собирали поздний урожай.

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После окончания сбора урожая начиналась пора гуляний. Люди собирались на домашних посиделках, отправлялись друг к другу в гости. Молодежь собиралась на вечорницях.

В день Покрова сжигали старую одежду. Считалось, что это поможет избавить дом от несчастий, а тело – от болезней. Также хозяйки соревновались в своих кулинарных умениях. На стол подавали щедрые угощения. Обязательными были блины, караваи и булочки, которыми раздавали милостыню. В этот день впервые разжигали печь и бросали в пламя ветви плодовых деревьев. Таким образом в дом привлекали благополучие и достаток.

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Можно ли жениться на Покров

Третья версия названия "покров" также пошла с давних времен. Именно в этот период играли свадьбы и начиналось сватовство. Покров – обычай покрывания замужней женщиной головы. Брак, заключенный на Покрову, сулил молодоженам счастье и достаток. Снег в этот день – к большому счастью пары и скорому пополнению в семье.

Незамужние девушки на рассвете со всех ног бежали в церковь, чтобы успеть первыми поставить свечку и помолиться. Самая быстрая пойдет под венец первой.

Магия на Покрову

Покрова Пресвятой Богородицы издавна считается днем женской силы. В ночь перед праздником и на Покров день проводятся ритуалы, обряды и заговоры на скорое замужество и суженого. На скорую свадьбу гадали не только незамужние девушки, но и их матери. Они просили у Богородицы семейного счастья для дочери. Также Проводились ритуалы на мужнину верность и благополучие и достаток в доме.

Покрова Пресвятой Богородицы: что нельзя делать

  • Выполнять тяжелую домашнюю работу.
  • Отказывать, если сватаются – это могло навлечь одиночество.
  • Ругаться и сквернословить.
  • Давать деньги в долг и занимать.

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Покрова Покрова Пресвятой Богородицы
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