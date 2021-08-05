Когда Троица 2022 в Украине: дата, традиции дня, выходной

Троица 2022 / 24tv.ua

Троица или Пятидесятница в честь Святого духа – один из наиболее почитаемых христианских праздников наряду с Рождеством и Пасхой. Когда и как будем ее праздновать в 2022 году, разобрался Главред.

О том, когда православные будут праздновать Воскресение Господне в следующем году, читайте в нашем материале: Когда Пасха 2022: дата, традиции и запреты праздника.

Троица 2022: когда празднуется

Традиционно православная церковь отмечает Троицу на 50-й день после дня Воскресения Христового. Этот день является двунадесятым праздником. В 2022 году день Троицы выпадает на 12 июня (воскресенье).

Выходные на Троицу

Праздник Троицы является государственным и принесет украинцам дополнительный выходной. Так, мы будем отдыхать три дня: 11, 12, 13 июня.

Обычаи на Троицу

В ночь перед Святой троицей совершается Божественная литургия и вечерня. На них вспоминают явление апостолам Духа Утешителя. Читаются молитвы о ниспослании Духа Святого, Духа премудрости и Духа разума.

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Согласно преданию, Святой Дух снизошел к своим ученикам в виде огненных языков. Это символизирует мощную силу стихии, которая способна опалить грехи и очистить души уверовавших.

Праздник Троицы напоминает христианам всего мира о трех обличиях Бога и почитании Отца, Сына, Святого Духа. Также этот день означает рождение Церкви Христовой.

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Троица: традиции праздника

В день Пятидесятницы наши предки после богослужения навещали родных, преподнося им подарки в виде угощения на праздничный стол. На стол подавали каравай, запеченную курицу, блюда и напитки из ягод. Обязательно стелили новую скатерть – символ изобилия и достатка.

Молодежь устраивала забавы с песнями и шутками. На вечорницах молодые люди присматривали себе пару. Незамужние девушки в этот день бросали венки на воду и смотрели, как они плывут. Ровное движение – к скорому замужеству.

Троица: традиции и обычаи / 5.ua

Считалось, что травы, освященные на Троицу, имеют чудодейственную силу. Ими устилали жилище и клади возле икон. Украшали дом травами и ветвями клена, липы, дуба и березы. Верба и осина – к несчастью.

Что нельзя делать на Троицу

Наши предки чтили традиции и четко следовали табу этого дня, чтобы не накликать беду. В день Троицы нельзя: