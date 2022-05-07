Когда Вознесение Господне 2022: дата, традиции и запреты дня

Вознесение Господне 2022 / depositphotos.com

Вознесение Господне православная церковь отмечает на 40-й день после праздника Пасхи. В 2022 году церковь отмечает Вознесение Господа Бога и Спасителя нашего Иисуса Христа 2 июня. Православная церковь западного обряда празднует Вознесение 26 мая.

Этот праздник входит в число двенадцати важных двунадесятых церковных дат. В преддверии праздника в церквях проходят службы и в последний раз звучат пасхальные песнопения. На следующий день после Всенощного бдения читают Евангелие от Марка с описанием восхождения Христа на небо.

Вознесение Господне 2022 – традиции

В народе этот день ознаменовывал переход весны в лето. Становилось жарко и лето вступало в свои права. Хозяйки пекли пироги с начинкой из зеленого лука, а также особые лепешки с семью перекладинами по количеству небес апокалипсиса. Их освящали в церкви и несли как угощение родственникам.

В этом году Вознесение Господне выпадает на четверг. В пищу можно употреблять любые продукты. Нет особых строгих ограничений и на работу, можно заниматься домашними обязанностями.

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Согласно поверьям, умывшись росой на Вознесение, девушка привлечет в свою жизнь любовь и удачно выйдет замуж. Если больному дать выпить росы, выздоровление наступит быстрее.

Что нельзя делать на Вознесение Господне

В период с Пасхи до Вознесения считалось большим грехом отказывать в помощи нуждающимся и в милостыне. Беду можно навлечь и отказав странникам.

Нельзя в праздник Вознесения и плевать на землю, в этот день Иисус Христос ходит по земным дорогам.

Запрещалось ругаться и сквернословить. Этот праздник – благоприятное время для того, чтобы помириться с дорогими людьми и просить прощение и прощать старые обиды. Нельзя желать другим зла. День лучше провести в размышлениях о Боге и молитвах.

Молитва на Вознесение Господне

Боже, Твой Сын сегодня на глазах апостолов вознесся на небо. Сделай, чтобы мы, согласно обетованию, удостоились Его присутствия с нами на земле и жизни вечной с Ним в небе. Который с тобой живет и царствует в единстве Святого Духа, Боже, во веки веков. Аминь.



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