УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Поздравления

Покров Пресвятой Богородицы: душевные поздравления и картинки к празднику

14 октября 2021, 02:39

Душевные поздравления в прозе и стихах к празднику Покровы - подборка Главреда.

Покрова Пресвятой Богородицы 2021
Покрова Пресвятой Богородицы 2021 /ua.depositphotos.com/

Праздник Покрова Пресвятой Богородицы православная церковь отмечает 14 октября. В храмах по всей стране проходят торжественные богослужения.

О запретах дня и можно ли жениться на Покров, читайте в нашем материале: Когда Покров Пресвятой Богородицы 2021: значение праздника, традиции, запреты и магия дня.

Покров Пресвятой Богородицы: традиции дня

Праздник Покрова для наших предков ознаменовывал приход зимы, когда землю застилает первый снег. В этот день люди сжигали старую одежду, этот ритуал был призван избавить дом от бед и избежать болезней.

В этот день на стол подавались щедрые угощения. Обязательными были блины. Но прежде чем подавать блюдо на стол, хозяйка с тарелкой блинов обходила все углы дома, вознося молитвы Богородице о здоровье и благополучии всех членов семьи. Гостей также потчевали блюдами из капусты, грибов и мяса. В доме, где жили незамужние девушки, готовились к приему гостей особенно тщательно – а вдруг сваты приедут?

В день Покрова Пресвятой Богородицы молодежь устраивала вечорницы, а люди постарше ходили друг к другу в гости.

Реклама

Читайте такжеПравославный календарь на октябрь 2021: какие церковные праздники ждут украинцев

Покров Пресвятой Богородицы: поздравления, картинки и открытки

Поздравляю с праздником Покрова Пресвятой Богородицы! Пусть мир к тебе будет добр, пусть каждый день оставляет за собой красивый сюжет счастья, пусть каждое дело оборачивается благом, пусть каждая мысль будет светлой и ведет тебя к радости. Желаю, чтобы все твои молитвы были услышаны, чтобы Пресвятая Богородица отводила от тебя недуги и горести.

***

В светлый праздник Покрова Пресвятой Богородицы я хочу пожелать всем мира в душе, добрых помыслов, благородных поступков. Пусть Пресвятая Богородица охраняет ваш дом и семью от всех печалей и невзгод, пусть она помогает вам в богоугодных начинаниях. С праздником вас!

Покрова Пресвятой Богородицы поздравления, картинки, открытки
Покрова Пресвятой Богородицы поздравления

***

В Покров Пресвятой Богородицы желаю Божьего благословения, любви и благополучия! Пусть сердце будет спокойно, пусть душа радуется и благодарит Всевышнего за щедрые дары. Света вам и добра, тепла и радости!

***

Поздравляю с праздником Покрова Пресвятой Богородицы и всем сердцем желаю жить в мире, где царит любовь и правит доброта, желаю никогда не сталкиваться с ненавистью и предательством, желаю от каждого прожитого дня оставлять для души радость и надежду на лучшее. Пусть Пресвятая Дева хранит тебя и твою семью от всякого лиха, от недоброго глаза.

Покрова Пресвятой Богородицы поздравления, картинки, открытки
Покров Пресвятой Богородицы картинки

***

Поздравляю с Покровом Пресвятой Богородицы и всем сердцем желаю жить в мире благодати и добра под крепкой защитой небес. И пусть укроет Пресвятая тебя от горести, обмана и предательства, и пусть душа твоя всегда спасается от мрачных мыслей и мирских обид.

***

Пусть Богородица святая

Покровом чистым покрывает

От все обид, тревог, невзгод.

Пусть благодать к тебе придет.

Пусть Божья Матерь помогает,

Твой в жизни путь оберегая,

Несет добро, тепло, любовь.

Пусть душу озарит святой Покров!

Покрова Пресвятой Богородицы поздравления, картинки, открытки
Покрова Пресвятой Богородицы открытки

***

Вам желаю на Покров

Богородицы любовь.

Не давала чтоб страдать

И послала благодать.

Чтоб душа всегда цвела,

Мир и счастье обрела,

Ни печали, ни заботы,

Чтоб не знали никогда!

***

Покров Пресвятой Богородицы

Пусть будет раскрыт над тобой!

Заботы, тревоги рассеются,

В душе небывалый покой.

Храни тебя Матерь Небесная!

Пречистая, жизнь освети!

И станут любимыми, теплыми

Прохладные осени дни!

Покрова Пресвятой Богородицы поздравления, картинки, открытки
С праздником Покрова

***

Пожелаю на Покров

Самых чистых, добрых слов,

В доме мира, благодати,

Отношений тёплых, кстати!

Богородица рукою

Пусть от бед мирских укроет,

Веру в мысли твои вселит,

Дни чтоб сладостно летели!

Покрова Пресвятой Богородицы поздравления, картинки, открытки
Покрова Пресвятой Богородицы 2021
Покрова Пресвятой Богородицы поздравления, картинки, открытки
Покров открытки
Покрова Пресвятой Богородицы поздравления, картинки, открытки
С праздником Покрова
Покрова Пресвятой Богородицы поздравления, картинки, открытки
Покрова картинки
Покрова Пресвятой Богородицы поздравления, картинки, открытки
Покрова Пресвятой Богородицы поздравления картинки

viber
Покров Пресвятой Богородицы Покрова Пресвятой Богородицы
Сейчас вы просматриваете новость «Покров Пресвятой Богородицы: душевные поздравления и картинки к празднику». Другие поздравления с Днем рождения, с Новым годом, с Пасхой, и остальными религиозными и профессиональными праздниками доступны в разделе Поздравления. Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter. Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Реклама
Популярное
Самые модные повседневные стрижки на короткие волосы 2021 2022, перед которыми невозможно устоятьСамые модные повседневные стрижки на короткие волосы 2021 2022, перед которыми невозможно устоять Самое вкусное в мире печенье к чаю: готовить всего 15 минутСамое вкусное в мире печенье к чаю: готовить всего 15 минут Михайлово чудо – поздравления в картинках, в прозе и стихахМихайлово чудо – поздравления в картинках, в прозе и стихах Финансовый гороскоп на неделю 27 сентября – 3 октября: кредиты или денежные поступленияФинансовый гороскоп на неделю 27 сентября – 3 октября: кредиты или денежные поступления Приметы на Воздвижение Креста Господня 27 сентября: что нельзя делатьПриметы на Воздвижение Креста Господня 27 сентября: что нельзя делать

Последние новости

02:39

Покров Пресвятой Богородицы: душевные поздравления и картинки к празднику

02:37

Диетолог назвала продукты, которые можно есть на ночь

02:31

В Минздраве настаивают на продлении школьных каникул - что известно Видео

01:53

День защитника Украины: поздравления, картинки и открытки к празднику

01:46

Как связаны перец и здоровье кишечника с сердцем - ответ эксперта

Реклама
01:15

В Минцифре объяснили, почему в мобильном приложении Дія так мало услуг Видео

00:20

Приметы на 14 октября: что нельзя делать женщинам на Покров Пресвятой Богородицы Видео

13 октября, среда
23:57

Высокий уровень опасности: пять областей на грани попадания в "красную" зону Видео

23:25

Выяснилось, кому будут колоть бустерные прививки от коронавируса

23:05

В Норвегии мужчина застрелил людей из лука Фото Видео

22:54

Туристам назвали cамые безопасные города мира для путешествий

22:42

Появилось видео последних минут жизни нардепа Полякова Видео

22:06

В Черном море военный корабль Украины терпит бедствие

21:56

"Такое было в Италии": Ляшко рассказал о мощной атаке штамма Дельта в Украине Видео

21:37

Киев сковали предпраздничные пробки: какие улицы нужно объехать

21:24

В Украину ворвется "бабье лето" и резко потеплеет Видео

21:08

В США сообщили подробности визита Нуланд в Россию

21:02

Участник шоу "Танці з зірками" собрался баллотироваться в президенты Украины Видео

20:38

Комаровский рассказал, на сколько заразен человек после прививки от COVID Видео

20:32

Диетолог поведала, почему важно включать в рацион рыбу

Реклама
20:05

Вакцинация станет обязательной не только для учителей и чиновников: в МОЗ обновили список

20:00

Пафос заявлений и дорогой пиар: чем для нашей страны закончился саммит Украина-ЕС

19:47

В "скорой" скончался иностранец, которого отказывались принимать больницы

19:46

"Вы убиваете Рождество!": зрители и Маколей Калкин открестились от провального перезапуска Один дома Видео

19:43

В Украине смертность от COVID-19 резко выросла: обнародована новая статистика Видео

19:25

Украина предложила России сыграть в "Игру в кальмара": шансов у РФ маловато

18:53

"Началась постепенная откачка": Путин обвинил Украину в воровстве российского газа

18:51

Власти Львова ужесточают карантин: что попадет под запрет

18:36

Газпром продолжит рубить поставки газа в Европу: у Путина разразились заявлением о кризисе в ЕС Видео

18:31

Больная печень: два признака на коже, которые сигнализируют о проблемах Видео

18:20

Умер первый директор Чернобыльской АЭС Видео

18:08

Самый вкусный и быстрый пирог из лаваша: готовить всего 15 минут Видео

18:06

Власти Киева поведали, уйдут ли школьники на каникулы раньше Видео

18:04

Диета при слабоумии: употребление всего лишь столовой ложки этой пищи каждый день может снизить риск Видео

17:47

Нине Матвиенко- 74 года: кто поздравил, что подарила дочь, и какую мечту осуществила певица

17:44

Сколько сохраняется иммунитет у тех, кто переболел коронавирусом - ответ ученых

17:33

"У меня нет карантина": в маршрутке Харькова поругались полицейский, водитель и пассажиры Видео

17:20

На Украину надвигается опасный смог: когда ждать Видео

17:05

Ухаживали старшие дети в возрасте 5 и 7 лет: в Мукачево мать забыла о больном младенце

17:04

Авторы проекта "Звуки города" анонсировали старт экскурсий во дворе Офиса Крымской платформы

Реклама
16:41

Тепло по расписанию: что ждет украинцев в новом отопительном сезоне

16:30

Метадон в крови Полякова: что известно о наркотике, который нашли в организме депутата Видео

16:17

Шантаж Европы из-за СП-2 и дефицит газа: в ЕС ждут удара по Газпрому в ответ на "закрутку вентиля" Видео

16:04

"Батько наш Бандера, Україна мати!": украинские школьники устроили флешмоб в TikTok

15:51

Когда Казанская осенняя 2021: дата, традиции и запреты дня, пора свадеб, молитва

15:48

Алина Гросу испугала фанатов переменами во внешности: "Шок-контент!"

15:15

Болезнь Альцгеймера: черта личности, которая вдвое увеличивает риск умственного упадка Видео

15:01

Украинцам устроят "карантинные рейды": кого и как будут проверять

15:00

Гороскоп на 14 октября 2021 для всех знаков Зодиака: финансовые затруднения или тревожные сны Видео

14:54

Как подтвердить стаж, если потерял трудовую: в Пенсионном фонде ответили

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
©2002-2021, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Мы используем cookies
Принять