Покров Пресвятой Богородицы: душевные поздравления и картинки к празднику

Покрова Пресвятой Богородицы 2021 /ua.depositphotos.com/

Праздник Покрова Пресвятой Богородицы православная церковь отмечает 14 октября. В храмах по всей стране проходят торжественные богослужения.

О запретах дня и можно ли жениться на Покров, читайте в нашем материале: Когда Покров Пресвятой Богородицы 2021: значение праздника, традиции, запреты и магия дня.

Покров Пресвятой Богородицы: традиции дня

Праздник Покрова для наших предков ознаменовывал приход зимы, когда землю застилает первый снег. В этот день люди сжигали старую одежду, этот ритуал был призван избавить дом от бед и избежать болезней.

В этот день на стол подавались щедрые угощения. Обязательными были блины. Но прежде чем подавать блюдо на стол, хозяйка с тарелкой блинов обходила все углы дома, вознося молитвы Богородице о здоровье и благополучии всех членов семьи. Гостей также потчевали блюдами из капусты, грибов и мяса. В доме, где жили незамужние девушки, готовились к приему гостей особенно тщательно – а вдруг сваты приедут?

В день Покрова Пресвятой Богородицы молодежь устраивала вечорницы, а люди постарше ходили друг к другу в гости.

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Покров Пресвятой Богородицы: поздравления, картинки и открытки

Поздравляю с праздником Покрова Пресвятой Богородицы! Пусть мир к тебе будет добр, пусть каждый день оставляет за собой красивый сюжет счастья, пусть каждое дело оборачивается благом, пусть каждая мысль будет светлой и ведет тебя к радости. Желаю, чтобы все твои молитвы были услышаны, чтобы Пресвятая Богородица отводила от тебя недуги и горести.

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В светлый праздник Покрова Пресвятой Богородицы я хочу пожелать всем мира в душе, добрых помыслов, благородных поступков. Пусть Пресвятая Богородица охраняет ваш дом и семью от всех печалей и невзгод, пусть она помогает вам в богоугодных начинаниях. С праздником вас!

Покрова Пресвятой Богородицы поздравления

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В Покров Пресвятой Богородицы желаю Божьего благословения, любви и благополучия! Пусть сердце будет спокойно, пусть душа радуется и благодарит Всевышнего за щедрые дары. Света вам и добра, тепла и радости!

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Поздравляю с праздником Покрова Пресвятой Богородицы и всем сердцем желаю жить в мире, где царит любовь и правит доброта, желаю никогда не сталкиваться с ненавистью и предательством, желаю от каждого прожитого дня оставлять для души радость и надежду на лучшее. Пусть Пресвятая Дева хранит тебя и твою семью от всякого лиха, от недоброго глаза.

Покров Пресвятой Богородицы картинки

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Поздравляю с Покровом Пресвятой Богородицы и всем сердцем желаю жить в мире благодати и добра под крепкой защитой небес. И пусть укроет Пресвятая тебя от горести, обмана и предательства, и пусть душа твоя всегда спасается от мрачных мыслей и мирских обид.

***

Пусть Богородица святая

Покровом чистым покрывает

От все обид, тревог, невзгод.

Пусть благодать к тебе придет.

Пусть Божья Матерь помогает,

Твой в жизни путь оберегая,

Несет добро, тепло, любовь.

Пусть душу озарит святой Покров!

Покрова Пресвятой Богородицы открытки

***

Вам желаю на Покров

Богородицы любовь.

Не давала чтоб страдать

И послала благодать.

Чтоб душа всегда цвела,

Мир и счастье обрела,

Ни печали, ни заботы,

Чтоб не знали никогда!

***

Покров Пресвятой Богородицы

Пусть будет раскрыт над тобой!

Заботы, тревоги рассеются,

В душе небывалый покой.

Храни тебя Матерь Небесная!

Пречистая, жизнь освети!

И станут любимыми, теплыми

Прохладные осени дни!

С праздником Покрова

***

Пожелаю на Покров

Самых чистых, добрых слов,

В доме мира, благодати,

Отношений тёплых, кстати!

Богородица рукою

Пусть от бед мирских укроет,

Веру в мысли твои вселит,

Дни чтоб сладостно летели!

Покрова Пресвятой Богородицы 2021

Покров открытки

С праздником Покрова

Покрова картинки