Покров Пресвятой Богородицы: душевные поздравления и картинки к празднику

Душевные поздравления в прозе и стихах к празднику Покровы - подборка Главреда.
Праздник Покрова Пресвятой Богородицы православная церковь отмечает 14 октября. В храмах по всей стране проходят торжественные богослужения.
О запретах дня и можно ли жениться на Покров, читайте в нашем материале: Когда Покров Пресвятой Богородицы 2021: значение праздника, традиции, запреты и магия дня.
Покров Пресвятой Богородицы: традиции дня
Праздник Покрова для наших предков ознаменовывал приход зимы, когда землю застилает первый снег. В этот день люди сжигали старую одежду, этот ритуал был призван избавить дом от бед и избежать болезней.
В этот день на стол подавались щедрые угощения. Обязательными были блины. Но прежде чем подавать блюдо на стол, хозяйка с тарелкой блинов обходила все углы дома, вознося молитвы Богородице о здоровье и благополучии всех членов семьи. Гостей также потчевали блюдами из капусты, грибов и мяса. В доме, где жили незамужние девушки, готовились к приему гостей особенно тщательно – а вдруг сваты приедут?
В день Покрова Пресвятой Богородицы молодежь устраивала вечорницы, а люди постарше ходили друг к другу в гости.
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Покров Пресвятой Богородицы: поздравления, картинки и открытки
Поздравляю с праздником Покрова Пресвятой Богородицы! Пусть мир к тебе будет добр, пусть каждый день оставляет за собой красивый сюжет счастья, пусть каждое дело оборачивается благом, пусть каждая мысль будет светлой и ведет тебя к радости. Желаю, чтобы все твои молитвы были услышаны, чтобы Пресвятая Богородица отводила от тебя недуги и горести.
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В светлый праздник Покрова Пресвятой Богородицы я хочу пожелать всем мира в душе, добрых помыслов, благородных поступков. Пусть Пресвятая Богородица охраняет ваш дом и семью от всех печалей и невзгод, пусть она помогает вам в богоугодных начинаниях. С праздником вас!
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В Покров Пресвятой Богородицы желаю Божьего благословения, любви и благополучия! Пусть сердце будет спокойно, пусть душа радуется и благодарит Всевышнего за щедрые дары. Света вам и добра, тепла и радости!
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Поздравляю с праздником Покрова Пресвятой Богородицы и всем сердцем желаю жить в мире, где царит любовь и правит доброта, желаю никогда не сталкиваться с ненавистью и предательством, желаю от каждого прожитого дня оставлять для души радость и надежду на лучшее. Пусть Пресвятая Дева хранит тебя и твою семью от всякого лиха, от недоброго глаза.
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Поздравляю с Покровом Пресвятой Богородицы и всем сердцем желаю жить в мире благодати и добра под крепкой защитой небес. И пусть укроет Пресвятая тебя от горести, обмана и предательства, и пусть душа твоя всегда спасается от мрачных мыслей и мирских обид.
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Пусть Богородица святая
Покровом чистым покрывает
От все обид, тревог, невзгод.
Пусть благодать к тебе придет.
Пусть Божья Матерь помогает,
Твой в жизни путь оберегая,
Несет добро, тепло, любовь.
Пусть душу озарит святой Покров!
***
Вам желаю на Покров
Богородицы любовь.
Не давала чтоб страдать
И послала благодать.
Чтоб душа всегда цвела,
Мир и счастье обрела,
Ни печали, ни заботы,
Чтоб не знали никогда!
***
Покров Пресвятой Богородицы
Пусть будет раскрыт над тобой!
Заботы, тревоги рассеются,
В душе небывалый покой.
Храни тебя Матерь Небесная!
Пречистая, жизнь освети!
И станут любимыми, теплыми
Прохладные осени дни!
***
Пожелаю на Покров
Самых чистых, добрых слов,
В доме мира, благодати,
Отношений тёплых, кстати!
Богородица рукою
Пусть от бед мирских укроет,
Веру в мысли твои вселит,
Дни чтоб сладостно летели!