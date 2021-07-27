В Киеве прошел крестный ход УПЦ МП по случаю 1033-летия крещения Руси-Украины

В Киеве десятки тысяч паломников участвуют в крестном ходу / Громадське

В центре украинской столицы 27 июля состоялся крестный ход верующих Украинской православной церкви Московского патриархата. Мероприятие ежегодно проходит по случаю годовщины крещения Киевской Руси.

В текущем году традицию не нарушили и несмотря на пандемию коронавируса, по оценкам Национальной полиции, в крестном ходе приняли участие свыше 20 тысяч человек, хотя СМИ пишут, что паломников было коло 100 тысяч.

Прихожане УПЦ Московского патриархата собрались в 13:00 на Владимирской горке в Киеве, где началось торжественное богослужение под руководством предстоятеля УПЦ МП митрополита Онуфрия.

Около 13:45 началось непосредственно шествие - колонна верующих рушила к Киево-Печерской лавре.

В это время Киев парализовали 10-бальные пробки из-за перекрытия ряда центральных улиц.

Между тем, известно, что ПЦУ также объявила о праздновании годовщины крещения Руси, но, как и в прошлом году, без крестного хода.

День Крещения Руси-Украины - что об этом известно:

28 июля в Украине празднуют День Крещения Руси-Украины, который основали в 2008 году. Также в этот день Православная церковь Украины чтит память равноапостольного князя Владимира - крестителя Руси.