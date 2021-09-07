Не рассчитал, что за лето вырос: в Сумской области школьник застрял в заборе

Спасателям пришлось попотеть / скриншот

В городе Лебедин Сумской области спасателям пришлось освобождать школьника , который застрял в металлическом заборе. 10-летнего ребенка увидел случайный прохожий и вызвал сотрудников ГСЧС.

После школы мальчик решил заглянуть на спортивную площадку в городском парке. Нагулявшись, школьник захотел сократить путь домой и пролезть между металлических прутьев ограды, как это он делал уже не раз. Но не рассчитал, что за лето уже вырос и застрял, рассказали в сюжете " ТСН ".

Прибывшие на место сотрудники ГСЧС разрезали прутки и освободили школьника с ловушки. К счастью, медицинская помощь ему не понадобилась.

Ранее Главред писал, что Киеве школьник застрял в мусорном баке . Нога ученика застряла между стенками емкости, при этом преподаватели не решились самостоятельно ему помочь, поэтому и вызвали сотрудников ГСЧС.

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