Не рассчитал, что за лето вырос: в Сумской области школьник застрял в заборе

На помощь 10-летнему мальчику пришли спасатели, к которым обратился неравнодушный прохожий.
В городе Лебедин Сумской области спасателям пришлось освобождать школьника, который застрял в металлическом заборе. 10-летнего ребенка увидел случайный прохожий и вызвал сотрудников ГСЧС.
После школы мальчик решил заглянуть на спортивную площадку в городском парке. Нагулявшись, школьник захотел сократить путь домой и пролезть между металлических прутьев ограды, как это он делал уже не раз. Но не рассчитал, что за лето уже вырос и застрял, рассказали в сюжете "ТСН".
Прибывшие на место сотрудники ГСЧС разрезали прутки и освободили школьника с ловушки. К счастью, медицинская помощь ему не понадобилась.
Ранее Главред писал, что Киеве школьник застрял в мусорном баке. Нога ученика застряла между стенками емкости, при этом преподаватели не решились самостоятельно ему помочь, поэтому и вызвали сотрудников ГСЧС.
А вот житель Херсона хотел помириться с бывшей, но застрял в окне. Когда спасатели прибыли на место, нетрезвый мужчина еле дышал и терял сознание.