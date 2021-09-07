УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Украина

Не рассчитал, что за лето вырос: в Сумской области школьник застрял в заборе

7 сентября 2021, 10:56
Прослушать новость
Остановить

На помощь 10-летнему мальчику пришли спасатели, к которым обратился неравнодушный прохожий.

Спасателям пришлось попотеть / скриншот

В городе Лебедин Сумской области спасателям пришлось освобождать школьника, который застрял в металлическом заборе. 10-летнего ребенка увидел случайный прохожий и вызвал сотрудников ГСЧС.

После школы мальчик решил заглянуть на спортивную площадку в городском парке. Нагулявшись, школьник захотел сократить путь домой и пролезть между металлических прутьев ограды, как это он делал уже не раз. Но не рассчитал, что за лето уже вырос и застрял, рассказали в сюжете "ТСН".

Прибывшие на место сотрудники ГСЧС разрезали прутки и освободили школьника с ловушки. К счастью, медицинская помощь ему не понадобилась.

Ранее Главред писал, что Киеве школьник застрял в мусорном баке. Нога ученика застряла между стенками емкости, при этом преподаватели не решились самостоятельно ему помочь, поэтому и вызвали сотрудников ГСЧС.

Реклама

А вот житель Херсона хотел помириться с бывшей, но застрял в окне. Когда спасатели прибыли на место, нетрезвый мужчина еле дышал и терял сознание.

Автор: Сергей Кущ
viber
ГСЧС школьники новости Сумской области
Сейчас вы просматриваете новость «Не рассчитал, что за лето вырос: в Сумской области школьник застрял в заборе». Другие новости Украины читайте в разделе «Украина». Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter. Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Реклама
Популярное
Главный счастливчик месяца: гороскоп для Рака на сентябрь 2021 годаГлавный счастливчик месяца: гороскоп для Рака на сентябрь 2021 года В Черкассах умер 7-летний Андрюша, замученный в доме у бабушкиВ Черкассах умер 7-летний Андрюша, замученный в доме у бабушки Странная и неуместная просьба: в США рассказали о конфузе во время визита ЗеленскогоСтранная и неуместная просьба: в США рассказали о конфузе во время визита Зеленского "В поисках приключений": Сальма Хайек разделась в честь 55-летия и поразила красотой"В поисках приключений": Сальма Хайек разделась в честь 55-летия и поразила красотой Байден вам этого не скажет: почему Украина до сих пор не в НАТОБайден вам этого не скажет: почему Украина до сих пор не в НАТО

Последние новости

11:08

Удар по покупке новых квартир и счетам в банках: в Украине устроят тотальную проверку доходов

11:03

Финансовый гороскоп на неделю 6-12 сентября: выигрыш, неожиданная прибыль или корысть

11:01

Когда Усекновение главы Иоанна Предтечи: дата, запреты и традиции праздника

10:57

Резня в РФ: брошенная девушка искромсала своего бывшего и пыталась покончить с собой

10:56

Надя Дорофеева в крошечных трусиках с мокрыми волосами похвасталась идеальным телом в ванной

Реклама
10:56

Не рассчитал, что за лето вырос: в Сумской области школьник застрял в заборе Видео

10:45

Лунный календарь на сентябрь 2021: знак свыше, несчастья и самый удачный день

10:30

Рассыпала "мертвую" землю под кабинетами: в Ромнах женщина пыталась навести порчу на мэра Видео

10:29

"Прервали жизнь не того ребенка": хирурги ошиблись и убили близнецов в утробе матери

10:14

"Я проснулась, спасибо тебе, Господь": жена Остапчука перенесла операцию

10:03

Мать ночует с младенцем на улице: выяснились новые подробности дикой истории в Одессе Видео

09:46

"Мы о Крыме никогда не забудем": Украина объявила Кремлю об условии по встрече Зеленского и Путина Видео

09:39

Американская система ПРО Украине не нужна, работаем над своей – Кулеба

09:32

В моду на осень-зиму 2021 2022 вошли длинные платья сказочной красоты, в которых очень тепло Фото Видео

09:28

Кровавая месть в Полтаве: стали известны детали атаки девушки с арбалетом на учителей Видео

09:15

Гороскоп на 7 сентября для всех знаков Зодиака: вещие сны или продвижение по службе Видео

08:36

Россияне, вы граждане Рейха теперь официально мнение

08:35

Атака с зеленкой: Пустовгар назвал мотив нападения и выдвинул обвинение Порошенко Видео

08:27

Резкий рост новых COVID-случаев: за сутки в Украине выявили более двух тысяч зараженных Видео

08:12

Бабье лето в Украине продлится до конца сентября - синоптик Видео

Реклама
08:03

Оборвался трос клети с горянками: в результате аварии на шахте в "ЛНР" много погибших Видео

07:34

На Ровенщине парень снял дикое видео с мертвой лисой и опубликовал в Сети Видео

07:24

Путин превращается в посмешище мнение

06:44

Когда в Украину придет бабье лето: синоптик назвала дату Видео

05:50

Идеальная осенняя тренировка на улице: звездный тренер показал на видео 7 крутых упражнений

05:28

Как избежать эмоционального выгорания: эксперт дала ценные советы работающим на "удаленке" Видео

04:59

Кардиолог рассказал, почему вредны для тела свежевыжатые соки

04:45

"Сахарная булочка": победительница Холостяка полностью обнажилась и свела с ума идеальными формами

04:32

Дожить до 500 лет: ученые рассказали, кому и где светит рекорд долголетия Видео

03:44

"Я – стриптизерша": девушка рассказала родителям о своем большом секрете через презентацию с мемами Видео

03:38

Украинцев ждет новый курс доллара и рост инфляции – аналитик

02:45

Угроза для жизни: мужчина проглотил мобилку, медики извлекали ее по частям

01:46

Америка отступает: эксперт предупредил о подготовке РФ военной эскалации на Донбассе Видео

01:38

Дочь Брюса Уиллиса топлес поразила воображение невероятной фигурой

01:18

В ООН заявили о риске "пробуждения" древних вирусов со смертельными последствиями для человечества Видео

01:10

Почему есть сало полезно для здоровья - объяснение диетолога

01:05

Украине грозит новая "газовая война" с РФ – эксперт Видео

06 сентября, понедельник
23:55

В МИД Украины резко отреагировали на арест замглавы Меджлиса

23:40

Вятрович рассказал о последствиях скандальной идеи о переименовании Украины Видео

23:29

Рак поджелудочной железы: как изменение температуры становится симптомом Видео

Реклама
23:10

В Украине за год резко подскочили цены на продукты: что подорожало больше всего

22:50

Доктор поделился ключевым советом, который может "обратить вспять" старение мозга и продлить жизнь Видео

22:42

После 39 лет в коме умер легендарный футболист Видео

22:19

Пеле перенес серьезную операцию

21:55

Мощный взрыв на заводе на Киевщине: что стало причиной аварии Видео

21:34

Врачи рассказали, почему нельзя спать голым Видео

21:24

На Буковине пьяный водитель ВАЗа протаранил навес и упал в колодец

21:07

Столичного маршрутчика засекли с пивом за рулем: катался с одним глазом и управлял одной рукой Видео

20:47

Беженцы из Афганистана чаще образованнее украинцев - Арестович

20:34

В моду на осень-зиму 2021 2022 вернулись необыкновенные брюки, которые можно носить с платьем Фото Видео

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
©2002-2021, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Мы используем cookies
Принять