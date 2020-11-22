"Не умирайте до понедельника": на Прикарпатье случился скандал с бюро ритуальных услуг

Карантин выходного дня привел к трагикомическому хаосу.
В городе Калуш (Ивано-Франковская область) бюро ритуальных услуг полиция пыталась оштрафовать ‒ из-за работы во время карантина выходного дня.
Об инциденте рассказал владелец магазина Юрий Кузь на своей странице в Facebook. По его словам, за нарушение ограничений правоохранители составили протокол об административном правонарушении, но после огласки ситуацию удалось решить в его пользу.
По словам Кузя, ритуальный магазин был открыт в субботу по просьбе людей, у которых накануне умер родственник. Коммерсант утверждает, что утром 21 ноября они приехали в магазин ‒ для того, чтобы приобрести похоронные товары. После чего быстро уехали.
Однако продавец не закрыла магазин, поскольку заканчивала работу. В этот момент туда и прибыль патруль полиции.
"Люди я вас прошу не умирайте на выходных, дождитесь понедельника", ‒ с иронией написал Кузь.
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Карантин в Украине - что было ранее:
- 11 ноября правительство отменило разделение страны на эпидемиологические зоны и установило карантин выходного дня. С 14 ноября по субботам и воскресеньям в Украине запрещена работа заведений общепита и торгово-развлекательной сферы.
- 20 ноября в Сети появился возможный проект нового карантина в Украине, который, согласно данной информации, может быть введен с 1 декабря по 14 января.