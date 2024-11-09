'Не в интересах Украины': Павел сказал, какое соглашение Трамп может заключить с Путиным

Даже если Трампу удастся договориться с Путиным о прекращении войны в Украине, такое соглашение будет не в пользу Украины и Европы, считает чешский президент.

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Павел сказал, какое соглашение по войне Трамп может заключить с Путиным/ коллаж: Главред, фото: Facebook, скрин с видео

Вкратце:

Трамп может заключить соглашение с Путиным о завершении войны "не в пользу Украины"

Запад недостаточно быстро предоставлял Украине помощь

Избранный президент США Дональд Трамп может попытаться договориться с российским диктатором Владимиром Путиным о завершении войны против Украины. Однако такое соглашение скорее всего будет не в интересах Украины и Европы.

Об этом заявил президент Чехии Петр Павел во время выступления на открытии конференции IISS Prague Defence Summit в Праге в пятницу, 8 ноября, сообщает Aktuality.sk. Он отметил, что Запад недостаточно быстро помогал Украине, и это, по словам Павела, позволило российским оккупантам продвинуться.

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"Моя точка зрения, пожалуй, менее политкорректная, но я все равно ее скажу. С самого начала мы делали недостаточно. Лишь несколько государств - и я горжусь, что среди них была Чехия - обеспечили Украину всем необходимым и тем, что мы могли ей дать. Но начало военной поддержки было достаточно медленным, и я честно говорю, что эта медленная помощь позволила России продвинуться по украинской территории, несмотря на все проблемы с командованием и материально-техническим обеспечением, которые они тогда имели", - отметил он.

Павел подчеркнул, что поставок военной техники и финансовой помощи от Запада было недостаточно, чтобы Украина могла победить страну-агрессора Россию. Президент Чехии добавил, что так ситуация на фронте зашла "в определенной степени в тупик", но сейчас она "больше развивается в пользу России, чем Украины". Он отметил, что в такой ситуации "трудно побудить обе стороны к переговорам".

Кто такой Петр Павел Петр Павел (чешск. Petr Pavel; род. 1 ноября 1961, Плана, Чехословакия) - чешский политик и отставной генерал, Президент Чехии с 9 марта 2023 года.Председатель Военного комитета НАТО с 2015 до 2018 года, до этого - командующий Генерального штаба армии Чешской Республики с 2012 до 2015 года. Победил на президентских выборах в январе 2023 года, получив 58,32% голосов во втором туре

Трамп может заключить сделку с Путиным не в интересах Украины

Также Павел отметил, что сейчас многие государства ждут обновления администрации в США и надеются, что Трамп может повлиять на завершение войны в Украине. Однако президент Чехии подчеркнул, что он не считает это возможным.

Кроме этого, он выразил убеждение, что Трамп может приложить усилия для прекращения войны и попытается заключить соглашение с Путиным. Но такое соглашение "вероятно, не будет отвечать интересам Украины или Европы, поскольку оно, вероятно, будет включать передачу России части оккупированной территории Украины или условие для Украины, что она не сможет стать членом НАТО минимум 20 лет".

Павел добавил, что любое мирное соглашение, даже если оно "приведет к временным уступкам некоторых территорий России до достижения дипломатического решения в будущем", должно быть заключено с несколькими сторонами, включая Китай, Индию, а также Европу.

Дональд Трамп/ Инфографика: Главред

Может ли Трамп помочь остановить войну в Украине - последние новости

Ранее президент Украины Владимир Зеленский сказал, сможет ли Трамп быстро завершить войну в Украине. Он отметил, что верит в заявления Дональда Трампа относительно быстрого завершения войны, но подчеркнул, что это не означает, что эти планы обязательно воплотятся в реальность.

Дипломат и бывший министр иностранных дел Дмитрий Кулеба сделал прогноз и отметил, что Украину при Трампе может ждать два сценария. Трамп будет принимать конкретные решения, считает Кулеба.

Также ранее Главред сообщал, что появился неожиданный прогноз первых шагов Трампа. В политической системе США много предохранителей от волюнтаризма, говорит Андрей Золотарев.

Политолог, директор аналитического центра "Третий сектор" Андрей Золотарев отмечал, что Трамп может предложить Путину сделку по Украине, и описал возможный сценарий.

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