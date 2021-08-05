"Нельзя говорить с людьми, у которых в руках оружие": Зеленский о прекращении войны на Донбассе

Зеленский высказался о прекращении огня на Донбассе / скриншот

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что первым шагом к урегулированию конфликта на Донбассе является прекращение огня.

"Я неизменно верю в то, что нельзя за стол садиться с людьми, у которых в руках оружие. Это же не просто философия, это предметный разговор", - сказал Зеленский в интервью телеканалу Дом.

По словам Зеленского, нужно перестать стрелять, чтобы вести переговоры.

"Я всегда выступал за то, что первый пункт и Минска, и всех договоренностей – и вообще дело даже не в Минске, и не в нашем отношении к Минску, и дело даже не в том, какой процент населения верит в этот "Минск". Суть - прекращение огня… Нужно хотя бы перестать стрелять, чтобы о чем-то говорить. Это факт", - добавил глава государства.

Зеленский напомнил, что "режим прекращения огня действовал на Донбассе семь месяцев (договоренность в ТКГ от 27 июля 2020 года – ред)".

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"Да, были провокации с той стороны. Были, конечно. Были ранения. Но ощущение, что мы идем, что мы не теряем людей – оно появилось… Это о том, что, если это работает, значит, можно попробовать идти дальше. А что дальше? Давайте дальше про вывод войск, дальше про то, что мы должны зайти, очень аккуратно, но мы должны быть на границе – это наша граница. Я понимаю, сложно", - сказал Зеленский.

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Напомним, ранее президент РФ Владимир Путин обвинил Украину в том, что она якобы не хочет возвращать оккупированные территории Донецкой и Луганской областей. Об этом говорится в статье главы РФ "Об историческом единстве русских и украинцев".

В частности, речь идет о том, что Россия якобы "сделала все возможное для того, чтобы прекратить войну на Донбассе". А именно - заключила минские договоренности, которые Украина, как убежден Путин, якобы отказывается выполнять.