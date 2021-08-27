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"Нельзя смотреть на меня": в киевском ТЦ агрессивная женщина рассекла девушке голову

27 августа 2021, 16:59

Первую помощь пострадавшей оказали очевидцы инцидента.

Женщина ни с того ни с сего набросилась на девушку / Telegram

Вопиющий случай произошел в столице. Девушка среди бела дня пострадала в ТЦ. Кристина Руденко гуляла по ТЦ Оушен Плаза, но внезапно наткнулась на крайне агрессивную женщину. В результате она получила открытые травмы и была залита кровью.

Как написала Кристина в Instagram, она остановилась перед заходом на эскалатор. В это время неизвестная женщина сильно толкнула ее в спину с фразой: "Ты стоишь или ты идешь?".

Все вроде бы миновало, но вспышка агрессии произошла после того, как девушка обернулась, чтобы посмотреть на своего оппонента. Затем она услышала фразу: "Что ты смотришь на меня? Сказать мне что-то хочешь?".

Кристина не смолчала и сказала: "Хочу и смотрю".

И тут началось самое ужасное. Женщина подбежала к девушке и снова сильно толкнула ее. Более того, она припугнула свою "жертву" неизвестным статусом, мол та "не знает с кем связалась и сейчас будет от нее бежать".

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Затем она снова толкнула Кристину, сломала ей зонт и ударила железной палкой от него. В результате девушка получила порез на лбу.

Пострадавшая вызвала полицию, скорую.

"Мне помогали люди, когда я вся истекала кровью. А завтра чей-то ребенок случайно наступит ей на ногу, то она ее убьет? Это неадекватный человек, и ей нельзя находить в обществе", - подчеркнула Кристина.

Напомним, ранее на Оболони в Киеве полицейские задержали молодого человека, который ударил мужчину в супермаркете ножом. Оказалось, что люди стояли в очереди к кассе и между ними возник конфликт, во время которого один из них достал раскладной нож и ударил другого в живот. Очевидцы вызвали скорую. Пострадавшего безотлагательно госпитализировали в больницу.

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