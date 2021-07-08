Поссорились из-за очереди: в киевском магазине покупатель проштрыкнул ножем своего оппонента

Пострадавшего госпитализировали в больницу/НПУ

На Оболони в Киеве полицейские задержали молодого человека, который ударил мужчину в супермаркете ножом.

Как сообщают в полиции Киева, на спецлинию 102 поступило сообщение о том, что в магазине на проспекте Маршала Рокоссовского посетитель получил ножевое ранени.

Следственно-оперативная группа Оболонского управления полиции предварительно выяснила, что инцидент произошел из-за конфликта на кассе. Один из клиентов магазина ударил другого раскладным ножом в живот.

Оказалось, что люди стояли в очереди к кассе и между ними возник конфликт, во время которого один из них достал раскладной нож и ударил другого в живот. Очевидцы вызвали скорую. Пострадавшего безотлагательно госпитализировали в больницу.

Правонарушителя задержали в порядке ст. 208 Уголовного процессуального кодекса Украины. Ранее, задержанный 23-летний киевлянин, уже попадал в поле зрения копов.

Злоумышленнику сообщили о подозрении в совершении преступления по ч. 1 ст. 121 (Умышленное тяжкое телесное повреждение) Уголовного кодекса Украины, за которое предусматривается до восьми лет лишения свободы. Суд уже избрал задержанному меру пресечения в виде содержания под стражей без права внесения залога.

Подозреваемый в происшествии / НПУ

Напомним, ранее в Польше двое украинцев-заробитчан поссорились из-за принадлежности аннексированного Крыма. В результате, один из них заколол другого ножем. Все это произошло на глазах у их коллег - двух белорусов. Злоумышленник сбежал и скрывался в кустах. Когда его нашла полиция, он не признал вину, ссылаясь на то, что был пьян и ничего не помнит. Самое ужасное то, что убийцу должен был устроить на работу тот, кто стал его жертвой.