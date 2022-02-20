Ни одной ударной группировки РФ у границ Украины нет - Резников

Алексей Резников / УНИАН

Министр обороны Алексей Резников прокомментировал ситуацию вокруг скопления российских войск у границ Украины.

В эфире 1+1 он заявил, что считает неуместными разговоры о вероятности полномасштабного нападения России уже "завтра-послезавтра".

Глава Минобороны подчеркнул, что ударная группировка РФ ни в одном месте, где они окружили Украину, пока не сформирована.

"По состоянию на это время ударной группировки Российской Федерации ни в одном месте, где они оцепили Украину, пока не сформировано. Поэтому говорить о том, что завтра-послезавтра будет нападение, на мой взгляд, неуместно. Но это не значит, что низкие риски, это не значит, что нет угрозы", - пояснил он.

Он добавил, что Украина будет внимательно наблюдать за заседанием Госдумы РФ, где 22 февраля будет рассматриваться украинский вопрос.

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"Давайте смотреть на 22 число, у них там какое-то шаманское событие, где они с бубнами будут собираться и, возможно, принимать какие-то интересные глупые решения. Но я думаю, что эти решения приведут к отказу от Минских соглашений со стороны Российской Федерации. Мы наблюдаем за этим", — резюмировал Резников.

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Резкое обострение на Донбассе

В четверг, 17 февраля, во время обстрела со стороны временно оккупированных территорий ОРЛО один из снарядов попал в детский сад в Станице Луганской на Луганщине. Детей и персонал пришлось эвакуировать, их отвели в безопасное место. Дети не пострадали потому, что были на занятиях в другом помещении. Однако трое работников садика получили контузии и были доставлены в больницу.

Через полтора часа оккупанты обстреляли поселок Врубовка Северодонецкого района. В результате обстрела было повреждено здание местной школы, в которой на момент атаки находились 30 учеников и 14 педагогов. Дети и взрослые вынуждены были спасаться в подвале школы.

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