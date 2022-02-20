Сценарий Грузии на Донбассе или атака на Одессу и Мариуполь: The Guardian узнали о "плане Путина"

Россия может запустить на Донбассе грузинский сценарий - британский обозреватель / Reuters

Москва может отказаться от сценария полномасштабной военной операции против Украины и запустить альтернативный план, который предполагает расширение территорий "ЛДНР" на Донбассе и атаку на Одессу и Мариуполь с целью создания "сухопутного моста" в Крым. На Донбассе не исключено повторение грузинского сценария 2008 года, а коридор на оккупированный полуостров нужен Москве для решения вопросов с водой. Такой точки зрения придерживается международный обозреватель Саймон Тисдалл.

В своей статье для The Guardian он пишет о том, что существует вероятность отказа России от полномасштабной военной интервенции на территорию Украины и переходу к "плану Б", который предполагает новые военные шаги в оккупированных Донбассе и Крыму.

"Независимость" "ЛДНР" и грузинский сценарий

Как полагает Тисдалл, Россия может пойти на реализацию грузинского сценария 2008 года на Донбассе, признав так называемую "государственность" "ЛДНР". Уже известно, что в понедельник, 21 февраля, Госдума России должна рассмотреть вопросы обострения ситуации на Донбассе.

При этом Москва, вместо сценария полномасштабной военной интервенции, может реализовать план по захвату дополнительных территорий на востоке Украины и Донбассе, а после признать независимость этих так называемых "республик".

"Россия могла бы выбрать более ограниченное и менее рискованное наступление, чтобы захватить дополнительные территории на востоке Украины и Донбассе. И принять при этом независимость промосковских "республик", как в Грузии в 2008 году", – полагает Тисдалл.

Реклама

Кроме того, он напомнил, что в контролируемой Москвой организации ОДКБ уже заявили о возможности ввести "миротворческий контингент" на территории отдельных районов Донецкой и Луганской областей.

"Сухопутный мост" в Крым

Кроме того, по мнению Тисдалла, другой целью РФ могут стать портовые города – Мариуполь и Одесса. Такие маневры рассчитаны на создание "сухопутного моста" в оккупированный Крым.

В данный момент Россия пользуется Крымским мостом. Однако ситуация с запасами воды на полуострове становится критической.

Планы России обречены на провал

Впрочем, как полагает аналитик, скорее всего, планы Москвы воплотить не удастся. При подобных сценариях России грозят большие потери и рост уровне недоверия к властям внутри самой страны.

Также, утверждает Тисдалл, Вооруженные силы Украины "просто так не победить".Читайте такжеПутин хочет капитуляции Украины, а главными целями будут Верховная Рада и ОП - The Guardian

"Гражданские лица могут присоединиться к бою. США и Великобритания не исключают вооружения бойцов сопротивления, как во времена советской оккупации Афганистана. Британские министры прогнозируют затянувшуюся "трясину", в которой Россия понесет значительные потери", - подчеркнул обозреватель.

Угроза военного вторжения России в Украину

Президент Владимир Зеленский ранее обратился к украинцам и призвал не паниковать. Комментируя даты возможного военного вторжения России в Украину, он сказал, что против Киева ведется война по всем фронтам, в том числе и в информационном поле.

Глава Белого дома Джо Байден в ходе своего видеообращения заявил о 150 тысячах российских военных у границ Украины и предупредил о возможной военной операции РФ. При этом США в случае такого сценария готовы ввести санкции против России, которые остановят Северный поток-2.

Журналисты американского издания Politico считают, что 20 февраля является новой возможной датой военной интервенции РФ против Украины. Как полагают аналитики, это связано с завершением учений России и Беларуси, Мюнхенской конференции и Олимпиады в Пекине. Впрочем, как утверждают специалисты, даты могут меняться.

Главред рекомендует: