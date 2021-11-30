Ни в коем случае не берите голыми руками: как собрать ртуть, если разбился термометр

В первую очередь нужно защитить органы дыхания, ведь пары ртути очень опасны.
Если у вас дома разбился термометр, важно как можно быстрее собрать ртуть. Чем дольше опасное вещество будет оставаться на поверхностях, куда оно попало, тем больше у вас в комнате соберется опасных для здоровья ртутных паров. К тому же, в более теплых помещениях пары выделяются активнее.
Ртуть жидкая и ведет себя весьма коварно – ее капли могут попасть в щели на полу, в ворсины ковра или закатиться под мебель. Поэтому собирать ртуть нужно очень внимательно – чтобы ничего не пропустить.
Как безопасно убрать ртуть, если вы разбили термометр
1. Выведите из помещения всех людей и животных, откройте настежь окна
Открытые окна помогут выветрить пары ртути. В зимний период это еще и поможет остудить воздух. Но не забудьте закрыть двери в другие помещения, чтобы сквозняк не разнес ядовитые пары по всем комнатам вашего жилища, отмечают в Государственной службе по чрезвычайным ситуациям.
2. "Вооружитесь" для сбора ртути
Во время сбора ртути вашей защитой станут марлевая маска, смоченная в растворе соды, и резиновые перчатки. На ноги стоит одеть бахилы. Если же их нет, подойдут и целлофановые пакеты.
3. Соберите ртуть
Для этого лучше использовать спринцовку, а для мелких шариков – щеточку и лист бумаги. Чтобы поднять мельчайшие частицы жидкости, подойдет скотч или лейкопластырь. Если же вещество закатилось в щели, попробуйте достать его оттуда с помощью ватных палочек.
Шарики нужно сбрасывать в банку со специальным раствором – 2 г перманганата калия на 1 литр воды. Если вы не можете приготовить раствор марганцовки, наберите в банку по крайней мере воду. После сбора ртути банку нужно поставить туда, где нет нагревательных приборов или прямых солнечных лучей.
Запрещается для сбора ртути использовать пылесос или веник.
Читайте такжеВ школе Львова нашли ртуть: металл из-под пола изымали спасатели4. Очистите загрязненное помещение
Загрязненные места нужно вымыть одним из двух видов растворов:
- мыльно-содовым: 400 граммов мыла и 500 граммов кальцинированной соды на 10 литров воды.
- раствором перманганата калия: 20 граммов на 10 литров воды.
5. Сдайте ртуть на утилизацию
После того, как вы собрали ртуть, ее ни в коем случае нельзя просто выбросить в мусор, вылить на улицу или в унитаз! Банку с опасным веществом нужно передать специалистам демеркуризационного центра. Например, в Киеве для этого можно обратиться в Киевскую службу спасения (КАРС).
Внимание! Если вы разлили больше ртути, чем в одном термометре, не пытайтесь собрать опасное вещество сами. В таком случае выведите всех из помещения защитите органы дыхания, отворите настежь все окна и плотно закройте двери во все другие комнаты, быстро соберите документы и необходимые вещи. Также не забудьте выключить электричество и газ, потушить огонь в печи. После того, как вы покинете помещение, звоните в спасательную службу.
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