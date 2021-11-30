Ни в коем случае не берите голыми руками: как собрать ртуть, если разбился термометр

Пары ртути очень опасны, поэтому вещество нужно собирать осторожно / tsn.ua

Если у вас дома разбился термометр, важно как можно быстрее собрать ртуть. Чем дольше опасное вещество будет оставаться на поверхностях, куда оно попало, тем больше у вас в комнате соберется опасных для здоровья ртутных паров. К тому же, в более теплых помещениях пары выделяются активнее.

Ртуть жидкая и ведет себя весьма коварно – ее капли могут попасть в щели на полу, в ворсины ковра или закатиться под мебель. Поэтому собирать ртуть нужно очень внимательно – чтобы ничего не пропустить.

Как безопасно убрать ртуть, если вы разбили термометр

1. Выведите из помещения всех людей и животных, откройте настежь окна

Открытые окна помогут выветрить пары ртути. В зимний период это еще и поможет остудить воздух. Но не забудьте закрыть двери в другие помещения, чтобы сквозняк не разнес ядовитые пары по всем комнатам вашего жилища, отмечают в Государственной службе по чрезвычайным ситуациям.

2. "Вооружитесь" для сбора ртути

Во время сбора ртути вашей защитой станут марлевая маска, смоченная в растворе соды, и резиновые перчатки. На ноги стоит одеть бахилы. Если же их нет, подойдут и целлофановые пакеты.

3. Соберите ртуть

Для этого лучше использовать спринцовку, а для мелких шариков – щеточку и лист бумаги. Чтобы поднять мельчайшие частицы жидкости, подойдет скотч или лейкопластырь. Если же вещество закатилось в щели, попробуйте достать его оттуда с помощью ватных палочек.

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Шарики нужно сбрасывать в банку со специальным раствором – 2 г перманганата калия на 1 литр воды. Если вы не можете приготовить раствор марганцовки, наберите в банку по крайней мере воду. После сбора ртути банку нужно поставить туда, где нет нагревательных приборов или прямых солнечных лучей.

Запрещается для сбора ртути использовать пылесос или веник.

Читайте также В школе Львова нашли ртуть: металл из-под пола изымали спасатели4. Очистите загрязненное помещение

Загрязненные места нужно вымыть одним из двух видов растворов:

мыльно-содовым: 400 граммов мыла и 500 граммов кальцинированной соды на 10 литров воды.

раствором перманганата калия: 20 граммов на 10 литров воды.

5. Сдайте ртуть на утилизацию

После того, как вы собрали ртуть, ее ни в коем случае нельзя просто выбросить в мусор, вылить на улицу или в унитаз! Банку с опасным веществом нужно передать специалистам демеркуризационного центра. Например, в Киеве для этого можно обратиться в Киевскую службу спасения (КАРС).

Внимание! Если вы разлили больше ртути, чем в одном термометре, не пытайтесь собрать опасное вещество сами. В таком случае выведите всех из помещения защитите органы дыхания, отворите настежь все окна и плотно закройте двери во все другие комнаты, быстро соберите документы и необходимые вещи. Также не забудьте выключить электричество и газ, потушить огонь в печи. После того, как вы покинете помещение, звоните в спасательную службу.

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