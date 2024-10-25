Ночные взрывы в Киеве: РФ атаковала дронами, из-за падения обломков горели деревья

Ночные тревоги в столице продолжались примерно четыре часа.

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Это была пятнадцатая воздушная атака на столицу за октябрь / Коллаж: Главред, фото: t.me/SJTF_Odes

Коротко:

Воздушная тревога в столице в течение ночи длилась около 4 часов

Возле Киева было обнаружено до 15 российских дронов

Обломки сбитых беспилотников упали в Дарницком районе

В ночь на 25 октября российские оккупанты запустили по Киеву ударные дроны - это была уже пятнадцатая воздушная атака на столицу за этот месяц. В Киеве и области дважды за ночь работала противовоздушная оборона.

Как сообщили в Киевской городской военной администрации, армия РФ применила исключительно беспилотные летательные аппараты. Они были запущены с территории Курской области и Краснодарского края.

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На столицу дроны заходили двумя большими волнами. Первый раз воздушную тревогу в Киев объявили около полуночи, а второй раз - примерно в три часа ночи. Суммарно ночные тревоги продолжались примерно 4 часа.

За это время было обнаружено и различными способами (ПВО, РЭБ и т.д.) обезврежено до полутора десятков дронов врага, угрожавших столице Украины.

Что известно о дронах "Шахед" / Инфографика: Главред

В Дарницком районе города из-за обломков сбитых БПЛА загорелись деревья и трава. Пожар оперативно ликвидирован. Информация о пострадавших не поступала.

Воздушные атаки РФ на Украину - последние новости

В ночь на 24 октября российские оккупанты атаковали Киев ударными дронами - это была четырнадцатая воздушная атака российских вооруженных сил на столицу с начала октября. Все вражеские беспилотники были обезврежены силами ПВО.

Воздушная тревога в столице в течение ночи объявлялась трижды и суммарно длилась почти 6 часов.

По данным Воздушных сил ВСУ, в ночь на 24 октября российская оккупационная армия атаковала Украину 50-ю ударными дронами типа "Shahed" и беспилотниками неустановленного типа. Силы ПВО сбили 40 вражеских БпЛА.

Что такое дрон Shahed Самолёт-снаряд иранского производства с заявленной дальностью полёта до 2000 км. (по другим данным 1000 км.). Иранские дроны, под названием "Герань-2", широко используются в ходе ударов российских оккупантов по мирным городам Украины. По некоторым данным в 2023 году РФ начала применять версию дрона собственного производства, пишет Википедия.

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