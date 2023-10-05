Ночью в нескольких городах звучали взрывы во время тревоги: что известно

В Кировоградской, Днепропетровской, Черкасской областях была угроза применения дронов, в Сумской, Полтавской - угроза применения баллистического вооружения.

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В Украине объявляли тревогу из-за угрозы ударов дронами и ракетами / Коллаж: Главред, фото: открытые источники

В ночь на 5 октября в ряде областей Украины была объявлена воздушная тревога, были слышны взрывы. В Воздушных силах предупреждали об угрозе атаки дронов и ракет.

В частности, в Кировоградской, Днепропетровской, Черкасской областях была угроза применения ударных БПЛА, в Сумской, Полтавской области - угроза применения баллистического вооружения, в Запорожской - ракетная опасность. Об этом сообщили Воздушные силы ВСУ в Telegram.

Взрыв в Миргороде

Ночью 5 октября в Миргороде Полтавской области во время воздушной тревоги прозвучал взрыв, сообщает Суспільне.

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О причинах и последствиях взрыва официальные источники ничего не сообщают.

В Кропивницком раздались звуки взрывов

Прошлой ночью в Кропивницком раздались звуки взрывов. В регионе была объявлена воздушная тревога, передает Суспільне.

Воздушные Силы ВСУ предупреждали о движении ударных дронов в сторону Кировоградской области. Жителей призывали находиться в укрытиях во время опасности с воздуха или соблюдать правила "двух стен".

Как сообщал Главред, вечером 27 сентября российские оккупационные войска ударили ракетой по Николаеву. Враг атаковал объект инфраструктуры.

25 сентября РФ ударила по Украине "Шахедами", "Ониксами" и "Калибрами". В регионах сообщали о работе систем противовоздушной обороны по целям противника. Мощные взрывы прогремели в Одессе и Кривом Роге.

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