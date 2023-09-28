УкрРус
  1. Главная
  3. Украина

Ракетный удар Николаеву: оккупанты попали в объект инфраструктуры

Анна Ярославская
28 сентября 2023, 10:24 обновлено 28 сентября, 10:24
В результате атаки обошлось без пострадавших.
Ракетный удар
РФ нанесла ракетный удар по Николаеву / Коллаж: Главред, фото: скриншот

Вечером в среду, 27 сентября, российские оккупационные войска ударили ракетой по Николаеву. Враг атаковал объект инфраструктуры. Об этом сообщил глава Николаевской ОВА Виталий Ким.

"Вечером, 27 сентября, около 21:44 город Николаев получил ракетный удар", - написал Ким в своем Telegram-канале.

Как добавил глава ОВА, попадание произошло в объект инфраструктуры на окраинах города.

видео дня

"В результате чего произошло возгорание сухой травы, которое было оперативно ликвидировано. Пострадавших нет", - добавил Ким.

Мэр Николаева Александр Сенкевич также подтвердил ракетный удар по Николаеву.

Отметим, в ночь на четверг, 28 сентября, российские войска устроили очередную массированную атаку по Украине, применив, несколько десятков дронов-камикадзе. Воздушная атака звучала сразу в нескольких регионах Украины, расположенных в большей части на юге и в центре страны.

Пресс-секретарь Сил обороны юга Украины Наталья Гуменюк рассказала, что украинские силы противовоздушной обороны в течение ночи уничтожили более 30 ударных беспилотников врага.

Как сообщал Главред, 25 сентября РФ ударила по Украине "Шахедами", "Ониксами" и "Калибрами". В регионах сообщали о работе систем противовоздушной обороны по целям противника. Мощные взрывы прогремели в Одессе и Кривом Роге.

Другие новости:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.
война в Украине новости Николаева война России и Украины ракетный удар
Реклама

Главное за день

Воинский учет для женщин и возвращение проверок для бизнеса: что изменится с 1 октября

Воинский учет для женщин и возвращение проверок для бизнеса: что изменится с 1 октября

09:30 Украина
Путин получит дальнобойными ракетами по "величию" ещё до того, как ВСУ приблизятся к Крыму – Огрызко

Путин получит дальнобойными ракетами по "величию" ещё до того, как ВСУ приблизятся к Крыму – Огрызко

09:00 Эксклюзивы
Россия массово запустила ударные дроны по Украине: ПВО уничтожила 40 БПЛА

Россия массово запустила ударные дроны по Украине: ПВО уничтожила 40 БПЛА

07:58 Украина
Все главные новости

Последние новости

10:04

"Спланированная провокация": путинистка Кудрявцева вышла в эфир пропагандистского ТВ в цветах флага Украины

09:55

Чисто, ароматно и никакого налета: что кладут в бачок унитаза

09:53

В Украину прибыл министр обороны Британии: о чем говорили с Зеленским

09:30

Воинский учет для женщин и возвращение проверок для бизнеса: что изменится с 1 октября

09:13

Могут ли поставки оружия в РФ изменить ход войны: Свитан оценил рискиВидео

Главред в телеграм — новости Украины в режиме онлайн

09:01

Дешево и без химии: как отмыть духовку лимонной кислотой

09:00

Путин получит дальнобойными ракетами по "величию" ещё до того, как ВСУ приблизятся к Крыму – ОгрызкоЭксклюзив

08:59

ВСУ сдерживают оккупантов под Бахмутом и наступают на двух направлениях

08:34

Дальность больше 300 км: в октябре Иран может договориться с РФ о передаче ракет – ISW

Реклама
08:29

Список реформ от США: прихоти наших партнеров или интересы Украины?мнение

08:21

Именины 29 сентября по новому календарю: кого нужно поздравить в этот день

08:17

Такую картошку в духовке должна уметь каждая хозяйка: новый рецепт объеденья в панировке

07:58

Россия массово запустила ударные дроны по Украине: ПВО уничтожила 40 БПЛА

07:34

Живут под звуки сирен: Подоляк заявил, что панические настроения в Крыму будут нарастать

06:42

ВСУ вероятно совершили прорыв на линии Работино-Вербовое – ISW

06:22

Письмо с реформами от Белого дома: главные требования к Украинемнение

05:30

Как понять, что девушка тебя не любит: запомните эти признаки раз и навсегда

04:45

Гороскоп на октябрь 2023 для Раков: детальный прогноз на месяцВидео

02:10

Как отличить церковь Московского патриархата от Киевского: стоит знать каждому

01:17

Не делайте этого после увеличения губ: топ советов, чтобы снять отечность

Реклама
00:01

ВСУ берут Крым под огневой контроль - Подоляк

27 сентября, среда
23:38

Может повлиять на здоровье: Украину накрыла почти 9-бальная магнитная буря

23:10

Российская певица боится, что ее испанскую квартиру отдадут украинцам

22:40

Россияне нечаянно раскрыли настоящие масштабы удара ВСУ по подлодке ЧФ РФ

22:23

"В следующем году мы победим": в Минобороны Украины сделали ошеломительный прогноз

21:57

Россия метит на должность в ООН: Украина резко указала на место агрессора

21:44

Уже несколько дней нет новостей об одном из направлений фронта: что произошло

21:09

ВСУ в какой-то момент не смогут эффективно применять Abrams: в чем причина

21:02

Баклажаны на зиму: быстрый рецепт от Евгения Клопотенко

20:55

К Умерову есть вопросы по сутимнение

20:39

Угроза ядерного инцидента на ЗАЭС после деоккупации: в Кабмине обратились к Западу

20:32

Лед тронулся: парламент Болгарии проголосовал за поставку неисправных ракет С-300 для ВСУ

20:25

Как быстро отрезветь: три шага на пути к хорошему самочувствию, если "перебрал"

20:20

В Украине разложили по полочкам, сможет ли РФ "одержать победу" до 2025 года

20:12

"Это будет судьбоносное время": названа дата решающего и важного боя в Украине - прогноз

19:44

Дисквалифицированная Мисс рассказала про своего бойфренда-россиянинаВидео

19:34

Что будет с мобилизацией в Украине: в Минобороны назвали условие ее усиления

19:10

Долгая война: какие вызовы ждут украинцевмнение

19:05

"Бабье лето" не отпускает: где в Украине будет теплее всего

18:44

Момент попал на фото: шикарную Деми Мур подвело платье на мероприятии

Реклама
18:34

Сергей Филимонов. Руками пленных россиян лучше не касаться, и ногами тожеВидеоблоги

18:11

Более 7 млн: Шакиру во второй раз обвиняют в мошенничестве

18:05

Шольц заморозил передачу Украине Taurus и боится конфликта с РФ – WSJ

18:04

От перегрева до странных SMS: 6 признаков взлома вашего телефона

18:04

Звезда "Крепостной" Цымбалюк рассказал, почему развелся с женой

17:45

Испугался и вызвал полицию: российскому пропагандисту подкинули ужасающий подарок

17:31

Гороскоп на октябрь 2023 для Близнецов: чего ждать в любви, работе, финансахВидео

17:29

"Останавливают популяцию": Олег Скрипка сравнил феминисток с эпидемией

16:50

Церковный праздник 29 сентября: что нельзя делать на Харитона Исповедника

16:50

"Цель этого только одна": у Зеленского прокомментировали возвращение части вагнеровцев в Украину

Новости Украины
Новости КиеваНовости ХарьковаНовости МариуполяНовости НиколаеваНовости ОдессыТелеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеКурс валют
Рецепты
ЗакускиСалатыПростые блюдаЛегкие десерты
Персоны
Марк Фейгин новостиОлег Жданов новостиКирилл Буданов новостиВалерий Залужный новостиРоман Свитан новостиВладимир ЗеленскийВладимир Путин новостиАлексей Арестович новости
Война с Россией
Распад РоссииКонтрнаступление ВСУВойна России и УкраиныБавовна в РоссииТретья мировая войнаЯдерное оружиеДеоккупация КрымаБитва за Бахмут
Гороскоп
Астролог Анжела ПерлЗнаки зодиакаГороскоп на завтраГороскоп тароГороскоп на неделюАстролог Влад Росс
Лайфхаки
СтиркаКомнатные растенияСад и огородВсе о салеУборка
Праздники
Календарь 2023Православный календарь 2023С днем рождения подруге
Мода и красота
Модные ошибкиЖенские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМода 2023
Синоптик
Прогноз погодыМагнитная буря
Поздравления
С днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения, кум
Интересное
ГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзии
©2002-2023, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
Мы используем cookies
Принять