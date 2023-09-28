Ракетный удар Николаеву: оккупанты попали в объект инфраструктуры

В результате атаки обошлось без пострадавших.

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РФ нанесла ракетный удар по Николаеву / Коллаж: Главред, фото: скриншот

Вечером в среду, 27 сентября, российские оккупационные войска ударили ракетой по Николаеву. Враг атаковал объект инфраструктуры. Об этом сообщил глава Николаевской ОВА Виталий Ким.

"Вечером, 27 сентября, около 21:44 город Николаев получил ракетный удар", - написал Ким в своем Telegram-канале.

Как добавил глава ОВА, попадание произошло в объект инфраструктуры на окраинах города.

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"В результате чего произошло возгорание сухой травы, которое было оперативно ликвидировано. Пострадавших нет", - добавил Ким.

Мэр Николаева Александр Сенкевич также подтвердил ракетный удар по Николаеву.

Отметим, в ночь на четверг, 28 сентября, российские войска устроили очередную массированную атаку по Украине, применив, несколько десятков дронов-камикадзе. Воздушная атака звучала сразу в нескольких регионах Украины, расположенных в большей части на юге и в центре страны.

Пресс-секретарь Сил обороны юга Украины Наталья Гуменюк рассказала, что украинские силы противовоздушной обороны в течение ночи уничтожили более 30 ударных беспилотников врага.

Как сообщал Главред, 25 сентября РФ ударила по Украине "Шахедами", "Ониксами" и "Калибрами". В регионах сообщали о работе систем противовоздушной обороны по целям противника. Мощные взрывы прогремели в Одессе и Кривом Роге.

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