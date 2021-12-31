Новогодний "сюрприз": в Ровно вспыхнул огнем троллейбус, полон пассажиров

Пожар ликвидировали спасатели / ГСЧС

В канун Нового года, 31 декабря, в Ровно вспыхнул огнем троллейбус полон пассажиров. Для ликвидации пожара в транспортном средстве были вызваны спасатели.

Как сообщили в ГСЧС в Ровенской области, инцидент случился в 19.54 на улице Соборная в троллейбусе, следующему по маршруту №10.

"Прибывшие по указанному адресу спасатели установили, что возгорание произошло под аркой переднего колеса. Возгорание быстро ликвидировали. Среди пассажиров жертв и пострадавших нет", - рассказали в ГСЧС.

Причины возгорания на данный момент устанавливают специалисты.

Напомним, в канун Нового года в Берегово Закарпатской области в жилом доме обнаружили тело 17-летней девушки.

По предварительным данным полиции, она скончалась из-за отравления угарным газом.

Читайте также: