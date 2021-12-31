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На Харьковщине водители не пропускали скорую, которая везла ребенка с аппендицитом: видео инцидента

31 декабря 2021, 17:20
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Медики скорой пожаловались на равнодушие на дорогах.

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В Харьковской области водители не пропускали скорую, которая везла ребенка с аппендицитом / Скрин с видео

В Балаклее Харьковской области медики спешили в больницу с 11-летним пациентком, у которого был аппендицит.

По дороге в медучреждение бригада скорой столкнулась с равнодушием среди водителей. Соответствующее видео было опубликовано на странице Харьковского областного центра экстренной медицинской помощи и медицины катастроф.

Отмечается, что медики в четверг, 30 декабря, везли в больницу 11-летнего ребенка с диагнозом аппендицит.

Как видно из видео, бригада спешила с включенными сиренами, однако желтый микроавтобус, который ехал впереди скорой помощи, даже не попытался их пропустить на загруженной автомобилями трассе. Микроавтобус длительное время не съезжает с дороги, хотя несколько раз попадаются "карманы", в которых можно остановиться.

В конце концов автомобиль скорой выехал на встречку и объехал микроавтобус.

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Медики призвали водителей уступать дорогу каретам скорой.

"Всегда отдавайте предпочтение в движении специализированным авто экстренной медицинской помощи, которые двигаются со звуковыми и световыми сигналами, ведь мы спешим спасти чью-то жизнь!", – говорится в сообщении.

Напомним, на Закарпатье в селе Новое Давыдково Мукачевского района фельдшер взобралась на крышу церкви чтобы спасти жизнь 25-летнему мужчине. Строитель сорвался с купола храма во время ремонтных работ.

Также ранее сообщалось, что в Ровно фельдшера скорой помощи избил дебошир в кофейне, куда медик приехал на вызов. Сейчас Игорь Мосийчук на больничном, у него – черепно-мозговая травма и расшатанные от удара зубы.

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