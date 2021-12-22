Черепно-мозговая травма и расшатанные зубы: в Ровно избили фельдшера скорой, который приехал на вызов

У пострадавшего медика - черепно-мозговая травма / скриншот

В Ровно фельдшера скорой помощи избил дебошир в кафе, куда медик приехал на вызов. Сейчас Игорь Мосийчук на больничном, у него - черепно-мозговая травма и расшатанные от удара зубы.

Медик прибыл для оказания медицинской помощи посетителю кафе, которому стало плохо, сообщает ТСН. Когда пациента стали выводить из заведения, другой клиент внезапно начал приставать к бригаде. Сначала он засыпал их ругательствами, а потом пустил в ход кулаки.

"К врачу нашему начал с матами. Я ему сказал, чтобы закрыл рот. Я его остановил и получилось, будто немного оттолкнул, а он сразу налетел на меня с кулаками", - рассказывает Мосийчук.

Потерпевший упал на землю, а нападающий вырвал из его рук ящик с медикаментами. И пока медики вызывали полицию и скорую для Игоря, дебошир решил убежать. Его задержали прохожие вместе с врачом. Против нападавшего возбуждено уголовное производство по факту хулиганства. Мужчина себя агрессором не считает и уверяет, что во всем виноват фельдшер. Якобы тот ударил его, поэтому пришлось дать сдачи.

Если вину мужчины докажут, то ему будет грозить до пяти лет ограничения свободы или 8,5 тысячи гривен штрафа. Тем временем потерпевший фельдшер будет лечиться по меньшей мере две недели.

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"Пусть хоть за зубы заплатит. Сейчас зубы дороги на наши зарплаты", – говорит Игорь Мосийчук.

Фельдшер Игорь Мосийчук пострадал во время вызова / скриншот

Отмечается, что медики, приезжая на вызов, нередко сами оказываются жертвами. Так, только за последний год в Украине произошло около сотни подобных случаев.

"На их голову льются слова нецензурной брани, угрозы физической расправой или даже физическая расправа. Должна быть ответственность. Однозначно уголовная", — считает старший врач Центра экстренной медпомощи Ровенской области Любовь Волынец.

В настоящее время члены комитета Верховной Рады по вопросам здоровья нации зарегистрировали законопроект по защите врачей экстренной медицинской помощи, который предусматривает до шести месяцев ареста или до трех лет ограничения свободы за угрозы или препятствия деятельности, до пяти лет за решеткой - за побои легкой или средней тяжести, а также до 12 лет тюрьмы - за тяжелые травмы. Член комитета Сергей Кузьминых надеется, что законопроект будет принят уже в следующем году.

Как сообщал Главред, в Мелитополе Запорожской области в консультативно-диагностическом центре посетитель с ребенком избил врача-хирурга Сергея Зеваченкова.

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