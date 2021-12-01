Попросила закурить в машине: в Кривом Роге таксист сломал девушке пальцы

Таксист избил пассажирку в Кривом Роге / instagram.com/prokhorova1923/

В Кривом Роге таксист избил девушку - ссора между ними разгорелась из-за ее просьбы закурить в машине. В результате водитель такси не довез девушку до дома, вышвырнул с машины в грязь и начал выламывать ей пальцы.

Как рассказала в соцсетях пострадавшая девушка Карина, происшествие случилось 28 ноября.

Поговорили о вреде табака

Накануне инцидента, в воскресенье вечером, она вызвала такси. Во время поездки девушка спросила у водителя, можно ли закурить электронную сигарету в салоне автомобиля. В ответ таксист начал возмущаться и яростно рассуждать о разновидностях сигарет, их запахах и вреде.

Читайте также"Могу быть у тебя первым": во Львове таксист цеплялся к несовершеннолетней пассажиркеПо словам девушки, таксист до дома её не довез, на что она начала требовать вернуть часть денег за проезд. Как рассказала Карина, после этого мужчина быстро вышел с машины и вышвырнул её из салона в грязь, в результате чего девушка сильно ударилась и счесала коленку.

Ситуацию спас сосед

После случившегося девушка перестала контролировать свою речь, начала кричать и плакать. Таксист в свою очередь подошёл к девушке, начал её дергать, выкручивать ей пальцы, хватать за шею. На крики выбежал сосед, после чего таксист уехал. Пострадавшая сняла побои. У неё переломы пальцев на обеих руках.

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У девушки переломаны пальцы рук / instagram.com/prokhorova1923/

Позже девушка сообщила, что к ее дому под видом общественной организации приезжала группа поддержки водителя.

"С ними разговаривали мои родители, разговор был о том, что мол они приезжали к моему соседу и тот подтвердил, что я кричала, била машину, курила ( набор слов, никаких фактов) и что написал встречное заявление, на что прозвучал ответ, раз написал, значит встретимся в суде", - написала Карина в соцсетях.

Ранее мы рассказывали, что в Луцком районе группа молодых людей избила таксиста. После этого они забрали его вещи, а мужчину вывезли на кладбище и там оставили.