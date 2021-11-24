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В Кривом Роге школьники жестоко избили, ограбили и изнасиловали работницу бани, женщина в реанимации

24 ноября 2021, 08:07
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Пострадавшую без сознания нашел на улице прохожий. Он вызвал на место скорую и полицию. Женщину прооперировали. Врачи оценивают ее состояние как тяжелое.

Изнасилование
В Кривом Роге двое школьников изнасиловали и избили женщину /Фото rua.gr

В Кривом Роге двое 15-летних подростков напали на 48-летнюю женщину, избили, изнасиловали и ограбили ее, а потом отправились развлекаться в ночной клуб. Сейчас пострадавшая находится в реанимации. Врачи оценивают ее состояние как тяжелое.

Нападение произошло в ночь с 21 на 22 ноября в Кривом Роге. Сначала двое несовершеннолетних 2006 года рождения отправились отдыхать в баню. Там они распылили огнетушитель. Когда работница заведения попросила возместить ущерб, позвали ее к банкомату, передает ТСН.

На улице подростки сбили женщину с ног, после чего ударили ремнем по лицу, от чего женщина потеряла сознание. Далее подростки по очереди совершили с ней половой акт, забрали из кармана телефон и ушли.

Пострадавшую без сознания нашел на улице прохожий. Он вызвал на место скорую и полицию.

48-летнюю женщину доставили в больницу в бессознательном тяжелом состоянии с множеством травм. В это же время о ее исчезновении в полицию сообщили и с места работы пострадавшей.

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Подозреваемых правоохранители нашли через несколько часов возле ночного клуба. В полиции сообщили, что подростки признались в содеянном.

В ближайшее время суд должен избрать подросткам меру пресечения. Открыты уголовные производства по ч.2 ст. 121 (умышленные тяжкие телесные повреждения), ч.3 ст. 152 (изнасилование) и ч.4 ст. 187 (разбой) Уголовного кодекса Украины.

Как сообщал Главред, 20 июля в Луцке Волынской области произошло жестокое двойное убийство. 62-летний Василий Пилипюк убил дочку и бывшую жену. Тело девушки нашли в коридоре. Вероятно, она пыталась убежать. Ее мать в момент нападения спала.

Ранее вступил в силу приговор суда в отношении мужчины из-за домашнего насилия. Если бы его не просто оштрафовали, а отправили в тюрьму, то жизнь двоих человек можно было бы спасти.

Напомним, в небольшом городке Теребовля в Тернопольской области 19 июня произошла трагедия. Мужчина убил свою 28-летнюю супругу, а потом покончил с собой. Сиротой осталась трехлетняя дочь пары.

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