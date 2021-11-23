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В Кривом Роге 7-классники ограбили и изнасиловали 48-летнюю женщину

23 ноября 2021, 14:51

Пострадавшую в тяжелом бессознательном состоянии доставили в больницу.

насилие
Парни изнасиловали женщину / pixabay

В Кривом Роге задержали несовершеннолетних за нападение и изнасилование женщины.

Как сообщает пресс-служба Криворожского районного управления полиции, событие произошло 22 ноября.

"В полицию поступило сообщение, что на улице Святониколаевской обнаружили женщину без сознания с многочисленными телесными повреждениями", - говорится в сообщении.

Пострадавшую в тяжелом бессознательном состоянии доставили в больницу.

Оказалось, что женщину посреди улицы жестоко избили, изнасиловали, а затем забрали ее мобильный телефон и скрылись.

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В то же время, на линию "102" поступило сообщение от администрации одного из заведений отдыха об исчезновении их работницы. Отработав полученную информацию, правоохранители установили, что пропавшей является потерпевшая женщина.

"На задержание нападающих были ориентированы все наряды патрульной полиции города. Благодаря слаженной работе правоохранителей, злоумышленников задержали за считанные часы. Ими оказались двое местных несовершеннолетних парней 2006 года рождения. По согласованию с окружной прокуратурой последние задержаны в порядке ст. 208", - рассказали в полиции.

Следственным отделом открыты уголовные производства по ч.2 ст.121 (умышленные тяжкие телесные повреждения), ч.3 ст.152 (изнасилование) и ч.4 ст.187 (разбой) Уголовного кодекса Украины.

Следствие продолжается.

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Как сообщал Главред, 20 июля в Луцке Волынской области произошло жестокое двойное убийство. 62-летний Василий Пилипюк убил дочку и бывшую жену. Тело девушки нашли в коридоре. Вероятно, она пыталась убежать. Ее мать в момент нападения спала.

Месяц назад вступил в силу приговор суда в отношении мужчины из-за домашнего насилия. Если бы его не просто оштрафовали, а отправили в тюрьму, то жизнь двоих человек можно было бы спасти.

Ранее в небольшом городке Теребовля в Тернопольской области 19 июня произошла трагедия. Мужчина убил свою 28-летнюю супругу, а потом покончил с собой. Сиротой осталась трехлетняя дочь пары.

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