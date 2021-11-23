В Кривом Роге 7-классники ограбили и изнасиловали 48-летнюю женщину

Парни изнасиловали женщину / pixabay

В Кривом Роге задержали несовершеннолетних за нападение и изнасилование женщины.

Как сообщает пресс-служба Криворожского районного управления полиции, событие произошло 22 ноября.

"В полицию поступило сообщение, что на улице Святониколаевской обнаружили женщину без сознания с многочисленными телесными повреждениями", - говорится в сообщении.

Пострадавшую в тяжелом бессознательном состоянии доставили в больницу.

Оказалось, что женщину посреди улицы жестоко избили, изнасиловали, а затем забрали ее мобильный телефон и скрылись.

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В то же время, на линию "102" поступило сообщение от администрации одного из заведений отдыха об исчезновении их работницы. Отработав полученную информацию, правоохранители установили, что пропавшей является потерпевшая женщина.

"На задержание нападающих были ориентированы все наряды патрульной полиции города. Благодаря слаженной работе правоохранителей, злоумышленников задержали за считанные часы. Ими оказались двое местных несовершеннолетних парней 2006 года рождения. По согласованию с окружной прокуратурой последние задержаны в порядке ст. 208", - рассказали в полиции.

Следственным отделом открыты уголовные производства по ч.2 ст.121 (умышленные тяжкие телесные повреждения), ч.3 ст.152 (изнасилование) и ч.4 ст.187 (разбой) Уголовного кодекса Украины.

Следствие продолжается.

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