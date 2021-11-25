В Луцке жестоко избили таксиста и бросили умирать на кладбище

В Луцком районе группа молодых людей избила таксиста. После этого они забрали его вещи, а мужчину вывезли на кладбище и там оставили.

Об этом сообщает Конкурент.

"Вчера, 24 ноября, в Киверцах группа неизвестных избила таксиста палкой до обморочного состояния. После чего они завладели его вещами и увезли на кладбище умирать", - говорится в сообщении.

К счастью, мужчина смог позвать на помощь.

На место происшествия приехала скорая, которая доставила пострадавшего в тяжелом состоянии в Луцкую городскую клиническую больницу.

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У избитого мужчины предварительно диагностировали политравму.

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Накануне сообщали, что в Днепропетровской области в одном из интернатов преподаватель изнасиловал 13-летнюю девушку. Происшествие случилось в поселке Саксагань Каменского района.

О случившемся в полицию сообщила бабушка девочки.

А в Луцке Волынской области произошло жестокое двойное убийство. 62-летний Василий Пилипюк убил дочку и бывшую жену. Тело девушки нашли в коридоре. Вероятно, она пыталась убежать. Ее мать в момент нападения спала.

Месяц назад вступил в силу приговор суда в отношении мужчины из-за домашнего насилия. Если бы его не просто оштрафовали, а отправили в тюрьму, то жизнь двоих человек можно было бы спасти.

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