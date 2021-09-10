Махач в Мелитополе: отец ребенка набросился на врача, обвинив его в пьянстве

Врач Сергей Зеваченков рассказал о травмах, нанесенных пациентом / pexels.com

В Мелитополе Запорожской области в консультативно-диагностическом центре посетитель с ребенком избил врача-хирурга Сергея Зеваченкова.

Что стало причиной конфликта

По словам потерпевшего, мужчина пришел уже после окончания приема. Врач ему сказал, что нарыв ребенку будет вскрывать другой медик, сообщает РИА-Мелитополь.

"Но отец стал меня оскорблять и кричать: "А ты, что неадекватный? Или ты пьяный и не можешь сам вскрыть нарыв?". После этого вообще произошёл шок – он ударил меня кулаком в лицо и рассек губу", - рассказывает врач.

Доктор в долгу не остался и дал агрессивному посетителю пинок под зад. Но на этом история не закончилась.

"На выходе из поликлиники, как выяснилось, меня поджидал этот мужчина. Он схватил меня за цепочку и начал душить. Я стал вырываться. Началась потасовка", - говорит медик.

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По его словам, напавший рассек ему подбородок, ударил в глаз и задел голосовые связки. После потасовки доктор написал заявление в полицию, снял побои и прошел медосвидетельствование.

Что говорят родители ребенка

По словам матери больного ребенка, в кабинете они почувствовали запах перегара и стали требовать другого врача, после чего вышли в коридор.

"Через секунду вылетел этот доктор и сразу же ударил мужа два раза ногой в живот", - рассказала она.

Женщина утверждает, что доктор якобы оскорблял и ее, и даже медперсонал и угрожал мужу, который в это время был на улице с сыном.

"К сожалению, муж с сыном были на улице. Этот доктор набросился сразу же и ударил моего мужа в живот и голову, ребёнок весь дрожал и был в шоковом состоянии. Мужу пришлось оборонятся и пару раз он ударил доктора по лицу", - рассказала она свою версию конфликта.

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