В Харькове врачи привязали к кровати 4-летнюю девочку и не давали увидеться с родителями

Дарья Токарчук не виделась с больной дочкой 4 суток / Instagram

Ужасные ощущения пережила 4-летняя харьковчанка, которая попала в местную больницу. Из-за заболевания девочка попала в реанимацию, где ее привязывали к кровати и не разрешали видеться с родителями. Так продолжалось несколько дней.

Огласки этой жуткой истории придала мама девочки Дарья Токарчук. Обо всем этом подробно она написала в Instagram.

По словам женщины, 4-летняя Алиса попала в реанимацию Харьковской детской инфекционной больнице с двусторонним воспалением легких и низкой сатурацией. Накануне ее госпитализировали в инфекционку на скорой.

Девочку сразу подключили к кислороду, однако маму к ней не пустили.

"Я отказалась выписываться из больницы и все эти 10 дней лежала в отделении. Мне важно быть рядом. Сначала мы позвонили в Минздрав на" горячую "линию уточнить этот вопрос, и оператор нам сказал, что да, действительно пребывание в реанимации с детьми - запрещено. Мы перешли к следующему этапу - начали просить, умолять всех знакомых и друзей, кто связан с больницей помочь увидеть ребенка. На этом этапе, мне удалось взглянуть в приоткрытую дверь и пол минуты посмотреть на ребенка, чтобы она меня не видела. Следующий этап, пообщавшись с юристами, нам сказали, что запретить посещение ребенка в реанимации не имеют права", - написала Дарья.

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Мать Алисы выяснила, что добиться права пребывания в реанимации можно с помощью юристов.

"Вся эта борьба заняла 4 суток. 4 суток ребенок был без меня. Когда я к ней пришла, она лежала и просто смотрела в одну точку. Не спала. Просто неподвижно лежала", - поделилась женщина.

Дарья пробыла с Алисой всего 4 часа. После этого ей сказали покинуть палату. Девочка ужасно плакала, но сотрудники больницы не то, что ее не успокоили, но и начали шантажировать тем, что из-за плача, маму к ней больше не пустят.

А позже случилось еще более ужасное. Мать услышала жуткие крики дочери. Девочка кричала, чтобы ее не привязывали.

Дарья спросила у медиков, зачем детей привязывают. На что ей ответили: "Чтобы они не двигались, когда им делают капельницы".

Женщина и девочка до сих пор потрясены подобным поступком медиков.

При этом, право родителей находиться вместе с ребенком в реанимации прописано в украинском законодательстве в статье 287 Гражданского кодекса, в статьях 6 и 64 Основ законодательства об охране здоровья, а также - в статье 9 Конвенции ООН о правах ребенка, стороной которой является и Украина.

Напомним, накануне жуткая трагедия произошла в Ивано-Франковской области. Там мальчик сорвался с аварийного моста, который пролегает через реку Быстрица Солотвинская. Ребенок получил множественные травмы тяжелой степени.