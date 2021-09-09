Открытый перелом черепа и предплечий: на Ивано-Франковщине ребенок сорвался с аварийного моста

Аварийный мост / Соцсети

Жуткая трагедия в Ивано-Франковской области. Там мальчик сорвался с аварийного моста, который пролегает через реку Быстрица Солотвинская. Ребенок получил множественные травмы тяжелой степени.

Как пишут в социальных сетях, инцидент случился в поселке Пороги в среду, 8 сентября.

10-летний мальчик переходил реку Быстрица Солотвинская по старому мосту. Сооружение не выдержало и он сорвался вниз. Ребенок упал на камни и получил очень тяжелые травмы всего тела.

Издание "Суспільне" выяснило, что мальчика в больницу привезли около 19:00.

"У мальчика сопряжена челюстная травма, Только что завершили операцию. Ее проводили две бригады: нейрохирургические и травматологические. Тяжелый ребенок. Операция очень удачно прошла. Сейчас ребенок лежит в реанимационном отделении в посленаркозном состоянии. Завтра будет более понятно состояние, надеемся, что мальчик будет жить", - рассказал журналистам генеральный директор Ивано-Франковской областной детской больницы Тарас Мельник.

Напомним, ранее на Львовщине во время школьной экскурсии погиб шестиклассник. Он сорвался в водопад. Спасатели не смогли его вовремя вытащить, а медики констатировали смерть.

Следствие обнаружило в этом вину учительницы. Ее будут судить.