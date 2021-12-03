Ни одна машина не пропустила "скорую": в Славянске врачи не смогли спасти 3-летнего ребенка

Врачи не успели вовремя приехать на вызов / dn.dsns.gov.ua/

В Славянске Донецкой области в результате пожара в частном доме погиб 3-летний ребенок. Медики рассказали, что его можно бы спасти.

Трагический инцидент произошел 1 декабря, а первую помощь ребенку оказівали сотрудники ГСЧС, которые первые прибыли на место. В итоге маму мальчика доставили в больницу, а его спасти не удалось.

Как выяснилось, автомобиль скорой экстренной медицинской помощи опоздал по нормативам вызова из-за того, что машины не пропускали его на городских дорогах.

"Проверили по GPS - ехали 18 минут. Да, это больше на 8 минут, так как вызов безусловно относится по нормативам прибытия бригад к категории критических (10 минут, - ред.), но ехали через весь город с включенной сигнализацией, а был час пик и ни одна машина не пропустила. Вызов приняли вовремя, машина выехала вовремя, но скорую не пропустили", - сообщила заместитель директора Донецкий Областной центр экстренной медицинской помощи и медицины катастроф Светлана Пашина в комментарии изданию "Остров".

Читайте такжеВ Черкассах врачи спасли ребенка, вытащив из его горла иглуОна также прокомментировала ситуацию о действиях врача, который прибыл на вызов, и как рассказали очевидцы, не спешил оказывать помощь ребенку, которого соседи вынесли на воздух.

"Врач проводил реанимационные действия, потому что это ребенок, но были явные признаки биологической смерти...", - сказала Светлана Пашина.

Ранее мы сообщали, что в селе Марьяновка Винницкой области погибли двое родителей и их четверо детей. Обнаружил погибшую семью старший 14-летний сын. Мальчик в этот день ночевал у бабушки и перед школой решил зайти домой. Там он и увидел мертвых родных.