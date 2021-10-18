Близкие убитой Мирославы Третьяк требуют от государства 100 млн грн компенсации: в чем причина

Родители девочки обвиняют во всем представителей государственных органов / Фото Нацполиции

Семья покойной 6-летней Мирославы Третьяк из Старого Салтова Харьковской области, которую якобы убил 13-летний подросток, требует от государственных органов власти моральную компенсацию в сумме 100 млн грн.

Как сообщает "Общественное", правозащитник семьи покойной девочки Артем Донец заявил, что кроме этого, семья подала иски и касательно близких подозреваемого в убийстве.

Родственники маленькой Мирославы выдвинули обвинения в сторону властей в бездействии, которое, по их мнению, и стало причиной трагедии. Претензии предъявлены местным органам самоуправления, полицейским, педагогам и социальным службам.

Близкие убитой девочки говорят, что представители государственных органов еще с 2016 знали о девиантном поведении подозреваемого в убийстве, но не предприняли никаких мер.

"Все то, что они делали, было на бумаге: проведено собеседование, спланированы мероприятия, разработан журнал. А на самом деле они ничего не делали. Они не менее ответственные за гибель этой девочки, чем этот парень", - сказал Донец.

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В связи с этим, адвокат просит суд вызвать, 16 представителей государственных органов, как свидетелей.

Убийство 6-летней Мирославы Третьяк

В Харьковской области правоохранители завершили досудебное расследование по делу резонансного убийства 6-летней жительницы поселка Старый Салтов.

Дело передали в суд, а виновным в преступлении считают 13-летнего соседа убитой девочки

"С учетом полученных в ходе предварительного расследования доказательств, определена окончательная квалификация действий злоумышленника по п. 2, 10 ч. 2 ст. 115 и ч. 4, 5 ст. 152 (умышленное убийство малолетнего ребенка, сопряженное с изнасилованием, повлекшие тяжкие последствия ) Уголовного кодекса Украины", - сообщили в пресс-службе Нацполиции в Харьковской области.

Подросток прошел судебные психиатрическую и психологическую экспертизы, всего проведено 68 судебных экспертиз. По заключению исследований установлено, что он осознавал свои действия и их последствия.