"Я не знаю, человек ли это": мать убитой Мирославы Третьяк хочет пожизненного для душегуба ее дочки

Татьяна говорит, что каждый день думает о своей дочке / коллаж фото Нацполиции / скриншот

Мать шестилетней Мирославы Третьяк, в убийстве которой подозревают ее 13-летнего соседа, высказалась о результатах досудебного расследования.

Принудительные меры воспитательного характера для подростка будут недостаточными, заявила Татьяна Третьяк в комментарии "Суспільному".

По ее словам, ей известны все детали дела, но до начала его рассмотрения в суде она не будет их разглашать.

"Хочу, чтобы его наказали так, как он моего ребенка наказал - неизвестно за что. Ее не за что наказывать. Он сильно над ней надругался. Если человек делал это сознательно, то я не знаю, человек ли это. Хочу, чтобы его посадили пожизненно, чтобы он из тюрьмы не вышел. Я знаю, что и как было, но до суда ничего не скажу ", - рассказала женщина.

Читайте такжеУбийство 6-летней Мирославы Третьяк на Харьковщине: в резонансном деле поставили точкуПо ее словам, с семьей подростка, которого подозревают в убийстве, семья Третьяк не общалась.

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"Мама парня приезжает, как крыса. Приезжает с охраной, ее охраняют, боятся самосуда", - говорит Татьяна.

Мама убитой девочки / скриншот с видео

Татьяна говорит, что каждый день думает о своей дочке.

"Я каждый день плачу. Даже отпуск взяла, чтобы, возможно, немного оправиться, хотя мне даже так хуже. Это никогда не забудется", - поделилась мать Мирославы.

Убийство 6-летней Мирославы Третьяк: дело направлено в суд

В Харьковской области правоохранители завершили досудебное расследование по делу резонансного убийства 6-летней жительницы поселка Старый Салтов.

Дело передали в суд, а виновным в преступлении считают 13-летнего соседа убитой девочки

"С учетом полученных в ходе предварительного расследования доказательств, определена окончательная квалификация действий злоумышленника по п. 2, 10 ч. 2 ст. 115 и ч. 4, 5 ст. 152 (умышленное убийство малолетнего ребенка, сопряженное с изнасилованием, повлекшие тяжкие последствия ) Уголовного кодекса Украины", - сообщили в пресс-службе Нацполиции в Харьковской области.

Подросток прошел судебные психиатрическую и психологическую экспертизы, всего проведено 68 судебных экспертиз. По заключению исследований установлено, что он осознавал свои действия и их последствия.