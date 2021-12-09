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На Закарпатье фельдшер взобралась на крышу церкви, чтобы спасти строителя, упавшего с купола

9 декабря 2021, 20:22
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Мужчину госпитализировали.

Медик взобралась на крышу / facebook.com/103zakarpat

На Закарпатье в селе Новое Давыдково Мукачевского района фельдшер взобралась на крышу церкви, чтобы спасти жизнь 25-летнему мужчине. Строитель сорвался с купола храма во время ремонтных работ.

Как сообщили в пресс-службе экстренной медицинской помощи Закарпатья, мужчина упал на крышу храма. На место происшествия приехала "скорая". Однако медики не могли помочь ему, так как пострадавший был на крыше и было необходимо ждать спасателей.

Несмотря на этого фельдшер решила подняться на верх. Ей пришлось подниматься по вертикальной узкой лестнице, ведущей на чердак храма.

Добравшись до мужчины она сделала ему обезболивающее и надела иммобилизационный корсет.

"Подниматься было очень страшно, большая высота, сильное сквозняк, но я все время думала о том, что должна помочь человеку. И страх отступил", - рассказала медик.

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Спасатели спустили строителя и его госпитализировали.

Напомним, в Днепре случилась ужасная трагедия. Там мужчина вытолкал с балкона квартиры 20-летнюю девушку. Между ними произошла ссора.

Также накануне в Харькове мать задушила своего двухлетнего сына и выбросилась из окна. Однако она выжила и попала в реанимацию. Медики говорят, что жизни женщины ничего не угрожает.

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