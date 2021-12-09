В Днепре мужчина вытолкнул из балкона 20-летнюю девушку

Пара поссорилась / Скриншот видео с tsn.ua

Ужасная трагедия в Днепре. Там мужчина вытолкал с балкона квартиры 20-летнюю девушку. Между ними произошла ссора.

Как сообщают в полиции Днепропетровской области, инцидент случился 7 декабря.

Тело девушки нашли около 20:30 возле одного из домов в Соборном районе обнаружили и сообщили полицейским.

Копы установили, что во время ссоры 28-летний мужчина толкнул ее с балкона квартиры.

Девушка от полученных травм скончалась на месте.

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Дело расследуется с пометкой "умышленное убийство".

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