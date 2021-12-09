В Днепре мужчина вытолкнул из балкона 20-летнюю девушку

Девушка от полученных травм погибла.
Ужасная трагедия в Днепре. Там мужчина вытолкал с балкона квартиры 20-летнюю девушку. Между ними произошла ссора.
Как сообщают в полиции Днепропетровской области, инцидент случился 7 декабря.
Тело девушки нашли около 20:30 возле одного из домов в Соборном районе обнаружили и сообщили полицейским.
Копы установили, что во время ссоры 28-летний мужчина толкнул ее с балкона квартиры.
Девушка от полученных травм скончалась на месте.
Дело расследуется с пометкой "умышленное убийство".
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