Боялась за сына: харьковчанка, задушившая 2-летнего ребенка, объяснила свой поступок

Мать задушила сына поясом / mchildren.ru

В Харькове мать в полицию, что задушила своего двухлетнего ребенка и попыталась совершить суицид, выпрыгнув из 4 этажа. Сейчас она находится в реанимации.

Как говорится в сюжете ТСН, трагедия произошла в спальном районе Харькова в четыре утра. Женщина позвонила в полицию и призналась, что задушила собственного двухлетнего сына. Она также рассказала, что сразу после убийства выпрыгнула из окна четвертого этажа.

Женщина была в декрете. Она жила со своим отцом.

"Образцовые родители, долгожданный ребенок. И уже ребенок развит, уже ж два года ему было. Она родила поздно, где-то почти в 34 года, поэтому ребенок был желанным и она билась над ним как птичка одна", – сказала соседка семьи.

Свой поступок женщина объяснила полиции тем, что у нее было обнаружено серьезное заболевание и она испугалась, что сын останется сам.

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"Правоохранители попали в ее квартиру, где нашли тело 2-летнего мальчика, который был, по предварительной информации, задушен. Вероятно, был задушен поясом от находящегося рядом халата. По предварительной информации, на психиатрическом учете она не состоит", - заявил спикер Харьковской областной прокуратуры Дмитрий Чубенко.

Впереди психиатрическая экспертиза. У женщины перелом ребер и бедра, ее жизни угрозы нет, говорят медики.

Напомним, в горсовете уже прокомментировали трагедию. Там утверждают, что мальчик ходил в детсад, а мать ребенка страдает от неизлечимой болезни.

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