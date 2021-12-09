СБУ нашла тело водителя BlaBlaCar, которого убили в 2016 году

Тело искали 5 с половиной лет / УНИАН

Служба безопасности Украины нашла тело водителя BlaBlaCar львовянина Тараса Познякова, которого убили в 2016 году.

По данным источника УП спикера СБУ Артема Дехтяренко, тело обнаружили вблизи трассы "Житомир – Киев". На прошлой неделе были получены результаты экспертизы.

"Сотрудники СБУ отыскали труп Тараса Познякова. К поисковым работам была привлечена спецтехника Минобороны. Спецслужбой получены и проверяются данные, свидетельствующие о возможном заказном характере совершения убийства", - сказал Дехтяренко.

По данным следствия, львовянина из пистолета "ТТ" застрелил гражданин России Луан Кингисепп, а затем вместе со своим "побратимом" Дмитрием Голубом зарыл тело убитого и уничтожил средства связи.

Машину покойного "Ауди А6" спрятали в одном из гаражных кооперативов в Киево-Святошинском районе Киевской области у знакомого Голуба.

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К поисковым работам тела львовянина привлекалась тяжелая техника и применялось специальное техническое оборудование – георадар "EASY RAD – GPR", используемый отделом репатриационных мероприятий и поисковой работы Управления гражданско-военного сотрудничества ГШ ВСУ.

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