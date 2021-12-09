УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Украина

СБУ нашла тело водителя BlaBlaCar, которого убили в 2016 году

9 декабря 2021, 13:37
Прослушать новость
Остановить

Тело искали 5 с половиной лет.

СБУ
Тело искали 5 с половиной лет / УНИАН

Служба безопасности Украины нашла тело водителя BlaBlaCar львовянина Тараса Познякова, которого убили в 2016 году.

По данным источника УП спикера СБУ Артема Дехтяренко, тело обнаружили вблизи трассы "Житомир – Киев". На прошлой неделе были получены результаты экспертизы.

"Сотрудники СБУ отыскали труп Тараса Познякова. К поисковым работам была привлечена спецтехника Минобороны. Спецслужбой получены и проверяются данные, свидетельствующие о возможном заказном характере совершения убийства", - сказал Дехтяренко.

По данным следствия, львовянина из пистолета "ТТ" застрелил гражданин России Луан Кингисепп, а затем вместе со своим "побратимом" Дмитрием Голубом зарыл тело убитого и уничтожил средства связи.

Машину покойного "Ауди А6" спрятали в одном из гаражных кооперативов в Киево-Святошинском районе Киевской области у знакомого Голуба.

Реклама

К поисковым работам тела львовянина привлекалась тяжелая техника и применялось специальное техническое оборудование – георадар "EASY RAD – GPR", используемый отделом репатриационных мероприятий и поисковой работы Управления гражданско-военного сотрудничества ГШ ВСУ.

Читайте такжеБоялась за сына: харьковчанка, задушившая 2-летнего ребенка, объяснила свой поступокНапомним, в столице таксист высадил пассажиров из салона автомобиля после того, как женщина сказала ему, что ненавидитукраинский язык.

Читайте также:

viber
СБУ новости Львова новости Украины и мира убийство тело
Сейчас вы просматриваете новость «СБУ нашла тело водителя BlaBlaCar, которого убили в 2016 году». Другие новости Украины читайте в разделе «Украина». Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter. Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Реклама
Популярное
Небывалая удача и изобилие: топ-3 знаков, кому в год Тигра необычайно повезет в деньгахНебывалая удача и изобилие: топ-3 знаков, кому в год Тигра необычайно повезет в деньгах Славянский гороскоп на 2022 год: кому Златорогий Тур принесет невероятную удачу и счастьеСлавянский гороскоп на 2022 год: кому Златорогий Тур принесет невероятную удачу и счастье Вкуснейший печеночный торт на Новый год 2022: самый простой рецепт за 15 минутВкуснейший печеночный торт на Новый год 2022: самый простой рецепт за 15 минут Ждите аномалию: синоптик ошарашили прогнозом с неожиданным феноменомЖдите аномалию: синоптик ошарашили прогнозом с неожиданным феноменом Украинцам обещают взвинтить цены на интернет: суммы будут космическиеУкраинцам обещают взвинтить цены на интернет: суммы будут космические
13:56

Для студентов из ОРДЛО и Крыма: Верещук предложила повысить стипендию до 6,5 тысяч грн

13:53

В Днепре мужчина вытолкнул из балкона 20-летнюю девушку

13:37

СБУ нашла тело водителя BlaBlaCar, которого убили в 2016 году

13:05

Филипп Киркоров считает брак с Аллой Пугачевой ошибкой, которую он осознал слишком поздно

13:00

Гороскоп на завтра 10 декабря 2021: Ракам – разочарование, Львам – коварство, Весам - расставаниеВидео

Реклама
12:43

В Генштабе РФ назвали ложью планы по вторжению в УкраинуВидео

12:22

"Большая стройка": в Сторожинце на Буковине отстроили разрушенный наводнением мост

12:18

"Омикрон" может изменить пандемию коронавируса - ВОЗВидео

12:16

ДТП на Тернопольщине: людей доставали из искореженного автобуса, двое погибшихВидео

11:52

В Киеве хотели сделать гигантское тату свинье – зоозащитники забили тревогу

11:37

Регину Тодоренко экстренно госпитализировали со странными симптомами

11:33

Три года "доили" бюджет: чиновники на Одесчине украли 23 миллиона у детейВидео

10:46

Завез домой и не выпускал 2 часа: в Винницкой области мужчина жестоко изнасиловал 11-летнюю девочку

10:32

Пандемия COVID-19 закончится в 2022 году - JP Morgan

10:28

В Госдепе заявили, что Украине не "светит" вступление в НАТО ближайшие 10 лет - APВидео

10:20

Анна Тринчер в воздушных кружевах показала, чем соблазняет жениха

09:46

"Борьба Украины – и наша борьба": Литва передала военную помощьВидео

09:38

Ледяной дождь превратил улицы в каток: десятки жителей Житомира попали в травмпункты

09:10

Оставили на 2-летнего брата: на Буковине погиб 10-месячный младенец

08:25

Коронавирус в Украине 9 декабря: число новых COVID-случаев выросло до более 12 тысяч за суткиВидео

Реклама
08:23

"Колят людей, как собак на улице": мужчина устроил скандал в центре вакцинации в ПолтавеВидео

08:16

Учительница из Киева, которая попала в языковой скандал, извинилась и пообещала уволитьсяВидео

08:01

Запад понял: Россия способна на любую гадостьмнение

07:59

Гороскоп на сегодня 9 декабря 2021: Близнецам – вещие сны, Львам – удачные совпадения, Скорпионам – хитростьВидео

07:38

После разговора с Путиным Байден инициирует новые переговоры с участием США, НАТО и России

06:50

У фуры, которая столкнулась с маршруткой, были проблемы с шинами - новые данные о ДТП под ЧерниговомВидео

06:39

Украину обсуждают без Украины: это "зрада"?мнение

05:55

Как заставить кактусы цвести - простой метод для ленивых

05:40

Попробуйте приготовить прямо сейчас: эти блюда привлекут удачу на Новый год 2022Видео

05:27

Диетолог назвала самый полезный напиток для печени: снижает риск цирроза и жировой болезни

05:05

MARUV в красных латексных доспехах оголила свой сочный "орех"

04:20

Пища, которая согревает: как правильно питаться зимойВидео

04:14

Как быстро и легко очистить машину от снега и льда: 5 простых, но важных советов

03:45

Леся Никитюк в экстремально коротких шортиках похвалилась телом в развратных позах

03:21

Что будет, если каждый день есть говядину - ответ врача

02:34

Как выбрать качественную новогоднюю гирлянду: советы эксперта

02:20

Чтобы почувствовать себя счастливее: ученые рассказали, сколько шоколада нужно съедать за день

01:24

Делаем ремонт: как волшебно обустроить "однушку", чтобы было пространство и все зоны комфортаФотоВидео

00:12

Приметы на 9 декабря: что нельзя делать в Юрьев день и как не попасть в бедуВидео

00:01

Как легко и быстро отмыть чашку со старым налетом: действенный лайфхак для сияния посудыВидео

Реклама
08 декабря, среда
23:58

Яремчук разнес ворота Бущана: Динамо обидно проиграло Бенфике в матче Лиги чемпионовФотоВидео

23:57

В Минсоцполитики раскрыли секрет, как "зарабатывать" на субсидияхВидео

23:46

Назван самый опасный салат на новогоднем столеВидео

23:40

Никогда не делайте это с сахаром: в дом придут беды и проблемыВидео

23:33

Эксперты назвали два простых способа для проверки качества сметаны

23:05

Неадекват набросился на водителя "скорой" и сокрушил автомобиль

22:41

Ледяной "шторм" в Украине: синоптики назвали дату опасной погодыВидео

22:23

Горе-мать не пускала детей в школу из-за фобии: новые подробности

22:05

В Тернопольской области маршрутка влетела в автомобиль, много пострадавших

21:59

США и ЕС договорились ударить по России в случае нападения на УкраинуВидео

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
©2002-2021, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Мы используем cookies
Принять