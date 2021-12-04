"Горжусь тем, что я - русская": учительница лицея в Киеве отчитала ученика за просьбу говорить на украинском

Школьник попросил учительницу немецкого говорить на украинском языке / УНИАН

В столичном лицее №303 на Позняках разгорелся языковой скандал. На просьбу ученика общаться на украинском учительница немецкого заявила, что гордится тем, что она - русская, а не украинка.

Видео, которое снял один из учеников из-под парты, опубликовал Telegram-канал Катарсис.

Что конкретно произошло между учительницей немецкого и учеником, и в какой форме мальчик высказал свою просьбу говорить на государственном языке, точно неизвестно. Но, похоже, что мальчик сказал, что "не понимает русский язык". Судя по тону и голосу женщины, ее очень разозлила ситуация.

Цитата слов учительницы: "Я горжусть этим, что я не украинка, а русская. Он не понимает російською. 70 лет все говорили російською мовою, и ничего! И все говорили, ничего страшного! А теперь ты можешь выбирать, на каком языке говорить. Он "не розуміє російської"! Ти ж бачиш, такий складний язык. Я вроде на китайском каком-то писала ему. Треба спочатку культури навчитись загальної, розумієш? Щоб звертатись до вчителя з повагою, розумієш чи ні?".

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Как сообщал Главед, языковой скандал разгорелся в Харькове. Там пассажирке Дарье Конох нахамил таксист сервиса Uklon за то, что девушка разговаривала на украинском языке.

Рекрутеры киевской IT-компании TechExpace, которая еще известна как React и Affreact, отказали украиноговорящему программисту в собеседовании из-за того, что он общается на государственном. Дескать, в приоритете – русский.

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