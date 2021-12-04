УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Украина

"Горжусь тем, что я - русская": учительница лицея в Киеве отчитала ученика за просьбу говорить на украинском

4 декабря 2021, 10:08
Прослушать новость
Остановить

Ученик лицея сказал, что "не понимает русский язык". Учительницу немецкого языка эти слова очень разозлили.

Школа, школьник
Школьник попросил учительницу немецкого говорить на украинском языке / УНИАН

В столичном лицее №303 на Позняках разгорелся языковой скандал. На просьбу ученика общаться на украинском учительница немецкого заявила, что гордится тем, что она - русская, а не украинка.

Видео, которое снял один из учеников из-под парты, опубликовал Telegram-канал Катарсис.

Что конкретно произошло между учительницей немецкого и учеником, и в какой форме мальчик высказал свою просьбу говорить на государственном языке, точно неизвестно. Но, похоже, что мальчик сказал, что "не понимает русский язык". Судя по тону и голосу женщины, ее очень разозлила ситуация.

Цитата слов учительницы: "Я горжусть этим, что я не украинка, а русская. Он не понимает російською. 70 лет все говорили російською мовою, и ничего! И все говорили, ничего страшного! А теперь ты можешь выбирать, на каком языке говорить. Он "не розуміє російської"! Ти ж бачиш, такий складний язык. Я вроде на китайском каком-то писала ему. Треба спочатку культури навчитись загальної, розумієш? Щоб звертатись до вчителя з повагою, розумієш чи ні?".

Реклама

Как сообщал Главед, языковой скандал разгорелся в Харькове. Там пассажирке Дарье Конох нахамил таксист сервиса Uklon за то, что девушка разговаривала на украинском языке.

Рекрутеры киевской IT-компании TechExpace, которая еще известна как React и Affreact, отказали украиноговорящему программисту в собеседовании из-за того, что он общается на государственном. Дескать, в приоритете – русский.

Читайте также:

viber
новости Киева скандал украинский язык русский язык языковой вопрос новости Украины
Сейчас вы просматриваете новость «"Горжусь тем, что я - русская»: учительница лицея в Киеве отчитала ученика за просьбу говорить на украинском». Другие новости Украины читайте в разделе «Украина». Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter. Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Реклама
Популярное
Гороскоп на 2022 год для Овна: судьбоносная встреча, невероятный успех и лучшие дниГороскоп на 2022 год для Овна: судьбоносная встреча, невероятный успех и лучшие дни Самый вкусный и легкий майонез для салатов на Новый год 2022: готовить всего 2 минутыСамый вкусный и легкий майонез для салатов на Новый год 2022: готовить всего 2 минуты Гороскоп для водных знаков зодиака на декабрь 2021 - Раков, Скорпионов и РыбГороскоп для водных знаков зодиака на декабрь 2021 - Раков, Скорпионов и Рыб Цены на бензин дизельное топливо в Украине рухнулиЦены на бензин дизельное топливо в Украине рухнули Солистка The Hardkiss ошеломила поклонников фото в бикиниСолистка The Hardkiss ошеломила поклонников фото в бикини
10:08

"Горжусь тем, что я - русская": учительница лицея в Киеве отчитала ученика за просьбу говорить на украинском

10:00

Игра на повышение: чем опасны угрозы Путина по НАТО для Украины и будут ли новые санкции

09:28

В Хмельницкой области отец жестоко бил своих маленьких детей раскаленной кочергой

09:25

Леся Никитюк в белом бикини похвасталась сочными формами и стройными ножками

08:52

Все, что мы сотворим - это навсегда: что категорически нельзя делать в солнечное затмение 4 декабряВидео

Реклама
08:40

Приметы на 4 декабря: никогда не делайте этого на Введение во Храм Пресвятой БогородицыВидео

08:36

Гороскоп на сегодня 4 декабря 2021: Близнецам – риск травм, Тельцам – опасные соблазны, Водолеям - обманВидео

08:33

Хитрый итальянец явился на прививку от коронавируса с силиконовой рукой

08:30

Секреты способностей гуцульских мольфаров и предсказания о процветании Украины: что покажут в новом выпуске Мандруй Україною з Дмитром Комаровим

08:22

Коронавирус в Украине 4 декабря: число новых выявленных больных за сутки упало до 13,2 тысячиВидео

08:00

Встреча Зеленского и Путина станет прорывом: Украина ждет первой "огромной победы" над РоссиейВидео

07:58

Байден не признал "красные линии Кремля" и пообещал провести "долгий разговор" с ПутинымВидео

07:45

Народ мысленно давно не здесьмнение

07:27

Кремль планирует наступление на Украину с участием 175 тысяч военных - WPВидео

07:20

Принесет замужество и кучу денег: как заставить цвести долларовое дерево - простой способ

07:10

Танки Москвы наткнутся на ПТРК Javelin и ПВО США: эксперт объяснил крах военной атаки РФ на УкраинуВидео

06:28

Путин нагоняет панику на Запад, чтобы получить реванш за Холодную войнумнение

06:01

Самые модные женские стрижки 2022, которые помогут открыть новую страницу в жизниФото

05:28

Самое вкусное меню на Новый год 2022: простые рецепты за считанные минутыВидео

05:14

Голая звезда Женского Квартала загипнотизировала поклонников роскошным телом

Реклама
05:12

Ударит мороз, завалит снегом: украинцев предупредили об атаке трех циклоновВидео

04:52

Проще некуда: как очистить чугунную, керамическую и сковородку с антипригарным покрытием

04:22

В них верят даже богачи: какие вещи привлекут невероятную удачу и богатство в 2022 годуВидео

04:19

ТОП-10 самых популярных актеров и актрис в 2021 году

04:03

Лайфхаки из СССР: пять хитростей, к которым прибегали советские хозяйки

03:56

Любовный гороскоп на неделю 6-12 декабря: Близнецам – обман, Козерогам – невероятные переменыВидео

03:32

Секреты богатого урожая: самые важные и обязательные работы для огородника и садовода в декабреВидео

03:17

Введение во храм Пресвятой Богородицы – душевные поздравления и чудные открытки к празднику

02:54

Ширится миром молниеносно быстро: ВОЗ рассказала, в скольких странах уже обнаружили штамм "Омикрон"Видео

02:35

"Напечатанная" на 3D-принтере кровь: как разработка ирландских ученых изменит представление о ранах

02:16

Популярность, покупка квартиры и карьерный взлет: Таро прогноз для Овнов на 2022 годВидео

01:50

Какие продукты нельзя есть при болезнях сердца - комментарий диетолога

01:28

Киевстар меняет тарифы: когда ждать подорожания и на сколько

01:02

Ученые пояснили, какой продукт поможет "убрать" живот

00:02

Ученые пояснили, полезно ли ездить на велосипеде

03 декабря, пятница
23:59

Инфекционист рассказала, почему украинцы боятся прививки от коронавирусаВидео

23:29

Цены на украинских АЗС рекордно рухнулиВидео

23:12

США не отступит от России: в Белом доме заявили, что вопрос об Украине обсудят прежде всегоВидео

22:46

Цена на огурцы в Украине взлетела до 50 грн/кг: украинцев предупредили о новом ударе по карманамВидео

22:25

Женщина осталась одна: в ДТП на Львовщине погибли отец и 12-летняя дочь, мать в тяжелом состоянииВидео

Реклама
21:50

Какие варианты завтраков самые лучшие для похудения - ответ диетолога

21:37

"Голодная туса: последствия": именинника Залиско госпитализировалиВидео

21:16

"У врага ноль шансов на победу": Данилов пригрозил РФ ударом в случае военного вторжения в УкраинуВидео

21:04

Google назвал Софию Киевскую "штабом талибана"

20:36

Цены вырастут на 15%: эксперты рассказали, какие продукты в Украине лучше покупать немедленно

20:25

Как кофе влияет на зрение человека - ответ ученых

20:21

На Хмельнитчине водитель избил пешеходов, которых едва не сбил на "зебре", и потребовал 100 долларовВидео

20:10

Контрудар ВСУ из Bayraktar на Донбассе: Путин в диалоге с Эрдоганом разразился требованиями к КиевуВидео

20:05

"С ножом у горла требовал интима": на Одесчине оправдали женщину, убившую нападавшего

20:03

Бессменная ведущая ТСН заворожила фанатов идеальными формами в бикини

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
©2002-2021, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Мы используем cookies
Принять