Трагедия на Закарпатье: в пустом доме нашли мертвой 17-летнюю девушку

Девушка была дома одна / Соцсети

В канун Нового года в Берегово Закарпатской области в жилом доме обнаружили тело 17-летней девушки.

По предварительным данным полиции, она скончалась из-за отравления угарным газом.

Как сообщает Mukachevo.net со ссылкой на источники в полиции, тело обнаружили в обед 31 декабря.

Также звестно, что девушка жила в доме с родителями. Но в день трагедии их не было рядом. В доме установлен газовый котел.

Напомним, в Луцке Волынской области произошло жестокое двойное убийство. 62-летний Василий Пилипюк убил дочку и бывшую жену. Тело девушки нашли в коридоре. Вероятно, она пыталась убежать. Ее мать в момент нападения спала. Месяц назад вступил в силу приговор суда в отношении мужчины из-за домашнего насилия. Если бы его не просто оштрафовали, а отправили в тюрьму, то жизнь двоих человек можно было бы спасти.

Также ранее в небольшом городке Теребовля в Тернопольской области 19 июня произошла трагедия. Мужчина убил свою 28-летнюю супругу, а потом покончил с собой. Сиротой осталась трехлетняя дочь пары.

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