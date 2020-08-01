Мэр Ивано-Франковска ополчился на карантин и пожаловался на интриги

Руслан Марцинкив / Zik

Мэр Ивано-Франковска Руслан Марцинкив резко раскритиковал начало нового этапа адаптивного карантина с 1 августа.

Как подчеркнул он в своем Facebook, разделение Украины на "красную", "оранжевую", желтую" и "зеленую" зоны носит политическую окраску.

"Власть вновь пошла по пути ограничений, а не диалога с городами! Запретили общественный транспорт в Тернополе и Луцке, ограничение работы спортклубов и мероприятий в Франковске и Львове!" – подчеркнул он.

Марцинкив призвал учитывать мнение местного самоуправления при принятии очередных ограничений.

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"Говорить можно долго, но вывод один - это разделение на зоны очень субъективно и уже попахивает политической целесообразностью!", - добавил он.

Напомним, ранее советник мэра Луцка Игорь Полищук заявил о том, что город отказывается подчиняться решению центральной власти и ужесточать карантин с 3 августа.