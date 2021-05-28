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Новый приступ российской "шизы": эксперт оценил, грозят ли Украине ракетные удары РФ

28 мая 2021, 01:26
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Юрий Романенко сделал неутешительный прогноз. По его словам, Украина опять "будет с голой ж*пой встречать атаки России".

Юрий Романенко
Юрий Романенко / УНИАН

Руководитель политических программ Украинского института будущего Юрий Романенко рассказал, существует ли угроза нанесения ракетных или авиационных ударов Россией по территории Украины и оценил, готова ли страна к такому развитию событий.

Эксперт считает, что конфликт может стать более серьезным.

"Раз уж мы в состоянии войны с Россией, а у нее есть ракеты, то, естественно, существует угроза нанесения Россией ракетных ударов по нашей территории. Уже восьмой год идет война: что из того, что казалось невероятным, не произошло в Украине за это время? Все может быть, если в России будут очередные приступы "шизы", - сказал Романенко во время чата на Главреде.

По его словам, вопрос не в том, готова Россия сбрасывать ракеты на Украину, а в том, готова ли наша страна к такому развитию событий.

"Нет. Украина опять будет с голой ж*пой встречать атаки России", - резюмировал Романенко.

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Как сообщал Главред, Министерство обороны Украины рассматривает возможность приобретения системы противоракетной обороны по типу израильского Железного купола.

Военный эксперт, полковник запаса Олег Жданов объяснил, имеет ли это смысл для нашего государства и во сколько обойдется приобретение такой противоракетной системы.

Железный купол

Это тактическая система противоракетной обороны (ПРО), предназначенная для защиты от неуправляемых тактических ракет с дальностью полёта от 4 до 70 километров. Разработана израильской компанией Rafael.

Каждая батарея может защищать территорию площадью 150 квадратных километров. Первая батарея встала на боевое дежурство в марте 2011 года. По состоянию на июль 2014 года, боевое дежурство несли 9 батарей по всей территории Израиля.

ракета война на Донбассе военная агрессия РФ Юрий Романенко новости Украины
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