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"Нужно быть мужиком, а не трусом": 18-летнего парня отказались пустить в укрытие во время тревоги

2 августа 2022, 15:13

В Кропивницком разгорелся скандал.

Нестор Козачинский
Нестор Козачинский / cbn.com.ua

В Кропивницком разгорелся скандал из-за того, что вахтер одной из школ отказался впускать 18-летнего парня в укрытие.

18-летний Нестор в комментарии местному изданию CBN рассказал, что 31 июля во время воздушной тревоги его отказались пустить в укрытие школы №14. Вахтер заявил, что парню следует быть "мужиком, а не трусом" и не бояться сирены.

Нестор рассказал, что когда началась тревога, он открыл интерактивную карту, чтобы посмотреть укрытие. Ближайшее убежище было расположено в школе №14.

"В помещение меня впустили, но вахтер не хотел пропускать к укрытию. Я настоял на том, чтобы пройти, ведь это моя безопасность. Он все время упирался, а когда я стал еще больше настаивать на своем, то перешел на обиды и просто хамское поведение. Но до укрытия через минут семь тревоги все-таки провел", — рассказал парень.

Когда сирена умолкла, но тревога еще продолжалась – вахтер начал настаивать, чтобы Нестор уходил, однако парень этого не сделал.

Парню не верят

Директор школы Александр Саржевский рассказал, что он не верит парню и настаивает, что вахтер ни в чем не виноват.

"Я не верю, вчера такой человек был, что не мог так сделать, потому что у него внучка в Харькове была под ракетными ударами. Поэтому он не мог так поступить, для него это очень болезненная тема. Вообще мы людей пускаем. Все происходит так: человек звонит по номеру, дежурный его встречает и запускает в укрытие. Например, в четверг, когда взрывы были, в школе дети были, за ними пришли их родители, и мы их также провели до укрытия", — говорит директор школы.

Заместитель директора школы по хозяйственной части Эдуард Титаренко рассказал, что вероятно дежурный не пустил парня в укрытие, потому что опасался провокаций.

Напомним, украинская актриса, известная по сериалам, Слуга народа, Женский врач, Домик к счастью, СидОренки-СидорЕнки, Виталина Библив рассказала, что спасло ее от безумия, когда она была практически на первой линии фронта.

Артистка живет в селе Чайки, которое находится в Бучанском районе. Из-за вторжения российских оккупантов в Киевскую область, ей пришлось прожить в убежище 33 дня.

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