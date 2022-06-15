Нырнул в туалет: на Закарпатье пограничники взяли в поезде уклониста, пытавшегося сбежать в Словакию

На Закарпатье пограничники взяли в поезде уклониста, пытавшегося сбежать в Словакию/ скриншот из видео / ГПСУ

Сотрудники украинской пограничной службы, проводя дежурную проверку международного пассажирского поезда сообщением "Чоп – Чьерна-над-Тисоу" обнаружили военнообязанного мужчину, который пытался совершить побег в Словакию. Об этом в нынешнюю среду, 15 июня, сообщили представители пресс-службы ГПСУ.

"Оказалось, что нарушитель тайком проник в один из вагонов. Как раз в тот момент, пока состав был на площадке отстоя железнодорожной станции. Мужчина рассчитывал избежать пограничного контроля и уехать за пределы Украины во избежание мобилизации. Далее ‒ уклонист привлечен к административной ответственности за попытку незаконного пересечения границы", — говорят пограничники.

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Напомним, ранее в Черновицкой области на границе с Румынией пограничники задержали группу контрабандистов, которые ожидали партию сигарет для доставки на территорию Румынии.

"Учитывая хорошее физическое состояние нарушителей, их любовь к камуфлированной одежде, правоохранители сообщили о них военкомат. По имеющейся информации, все нарушители границы, кроме 17-летнего юноши, уже проходят медицинское освидетельствование для призыва по мобилизации", - рассказали пограничники.

До того, на границе с Молдовой в пункте пропуска Росошаны мужчина призывного возраста залез в бэби-бокс, чтобы в коробке выехать из Украины за границу. Но не преуспел и его обнаружили пограничники.

"Проверив их документы, пограничники осмотрели еще и багажник авто, где обнаружили в бейби-боксе мужчину 1985 года рождения. Как выяснилось, таким образом жена пыталась перевезти по ту сторону границы отца своих детей", - рассказали пограничники.

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