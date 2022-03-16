Спрятался между памперсами: мужчина хотел сбежать из Украины в "пакете малыша"

Мужчина хотел сбежать из Украины / МВС

Мужчина призывного возраста залез в беби-бокс, чтобы в коробке выехать из Украины за границу, но его обнаружили пограничники.

Сообщается, что инцидент произошел на границе с Молдовой. Именно там, в пункте пропуска Росошаны, пограничники Черновицкого отряда обратили внимание на автомобиль Renault, в котором ехала женщина с двумя своими детьми.

"Проверив их документы, пограничники осмотрели еще и багажник авто, где обнаружили в бейби-боксе мужчину 1985 года рождения. Как выяснилось, таким образом жена пыталась перевезти по ту сторону границы отца своих детей", - рассказали пограничники.

Пограничники не пропустили "пассажира", так как на период военного положения выезд мужчин в возрасте от 18 до 60 лет запрещен.

Поэтому вместо "эвакуации" в Европу мужчина, а также его супруга, получат административное наказание.

Напомним, в среду, 9 марта, нижняя палата польского парламента проголосовала за закон о поддержке беженцев из Украины, которые покинули страну из-за полномасштабного вторжения России.

Лицам и организациям, которые предоставят беженцам из Украины жилье и питание, будет выплачиваться пособие по расчету примерно 1,2 тыс. злотых в месяц (около 8,5 тыс. грн). Помощь будет выплачиваться не дольше 60 дней. Кроме этого, беженцам выплатят единовременное пособие — по 300 злотых (2,1 тыс. грн) на одного человека.

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