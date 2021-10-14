"Обновят исторические рекорды": в Украине прогнозируют запредельные цены на огурцы и помидоры

Цены будут зависеть от различных факторов / УНИАН

В зимний и весенний периоды 2022 года в Украине могут рекордно подорожать тепличные огурцы, помидоры и другие овощи.

Ценовые уровни могут оказаться запредельными для большинства украинских потребителей, сообщают аналитики EastFruit

"Цены на тепличные овощи начали быстро расти уже сейчас. Поэтому не исключено, что еще до нового года цены на огурцы, помидоры и перец обновят исторические рекорды", — говорится в сообщении.

Среди основных причин перспектив резкого роста цен эксперты выделяют следующие:

Резкий рост цен на газ и другие энергоносители, и, как следствие, повышение стоимости генерации тепловой и электрической энергии для теплиц;

Резкий рост стоимости импортных тепличных овощей по причине удорожания международных перевозок;

Резкий рост стоимости материально-технических ресурсов (МТР), таких как удобрения и средства защиты растений (СЗР);

Рост затрат на рабочую силу;

Читайте такжеЦены на продукты, газ и услуги больниц бьют рекорды в Украине: что и на сколько подорожалоРанее эксперты прогнозировали, что в Украине продолжит дорожать хлеб - стоимость продукта будет увеличиваться примерно на 1,5% в месяц. Также в стране вырастут цены на сахар. Подорожает также подсолнечное масло и куриные яйца.