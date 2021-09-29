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В Украине резко подскочили цены на овощи: что подорожало больше всего

29 сентября 2021, 23:32
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Цена на огурцы выросла до 20-25 гривен килограмм. В то же время кабачки на рынке торгуются по 15-25 гривен.

овощи, фрукты
В Украине подорожали овощи / goodfon.ru

В Украине за последнюю неделю заметно влетели цены на овощи - больше всего стоимость выросла томатов, а именно почти в полтора-два раза, пишет Today.ua.

Так, на прошлой неделе полевые помидоры-сливки продавали по 10-15 гривен за килограмм. А сейчас почти везде на рынке продавцы просят за килограмм по 20 гривен. В супермаркетах цены за неделю выросли с 17 до 28 гривен.

Однако, за килограмм дорогих томатов, например сорта "Микадо", продавцы хотят от 35 до 50 гривен. А на прошлой неделе их можно было купить по 25-30 гривен.

Цена на огурцы выросла до 20-25 гривен килограмм. В то же время кабачки на рынке торгуются по 15-25 гривен. Магазинные ценники на них остановились на отметке в 22 гривны.

А вот баклажаны на рынке представлены в широком ценовом диапазоне от 18 до 35 гривен – в зависимости от качества, а в магазинах продают по 30 гривен.

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Ранее эксперты прогнозировали, что в Украине продолжит дорожать хлеб - стоимость продукта будет увеличиваться примерно на 1,5% в месяц. Также в стране вырастут цены на сахар. Подорожает также подсолнечное масло и куриные яйца.

Тем временем в Украине за последний месяц зафиксировано снижение стоимости некоторых социальных продуктов. Минагрополитики сообщило, что в стране наблюдается снижение цен на овощи борщевого набора, некоторые крупы и сахар.

viber
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